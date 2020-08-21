Білоруси зрозуміли, що вони в л*йні, і вийшли, а ми не зрозуміли, – учасниця акції на підтримку Навального в Москві

У Москві під Луб'янкою пройшла нечисленна акція солідарності з Навальним. Радіо Свобода

У Москві під будівлю ФСБ на Луб'янці на акцію солідарності з Олексієм Навальним, який міг бути отруєний і перебуває в реанімації омської лікарні, прийшло кілька людей.

На відео, знятому Радіо Свобода, одна з учасниць акції "Навальний, живи!" емоційно обурилася таким нечисленним протестом. Вона нагадала про мляву реакцію російського суспільства на дивні смерті Микити Ісаєва, Бориса Нємцова, Анни Політковської.

"Знову 60-ті роки, коли шестеро людей сідали на Червону площу, щоб танки не входили до Чехословаччини. Зараз знову те ж саме. Виходять одиниці. Ми ще не зрозуміли, що ми в лайні. Білоруси зрозуміли, що вони в лайні – вийшли. А ми не зрозуміли..." – емоційно сказала жінка.

Закінчити промову їй не дали співробітники правоохоронних органів, яких, судячи з кадрів, на акції було більше, ніж учасників.

Поліцейські схопили протестувальницю під руки і відтягли до автозаку під вигуки "Ганьба!" учасників акції, що залишилися.

Журналісти повідомили, що правоохоронці затримали щонайменше п'ять осіб.

Як писав OBOZREVATEL:

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