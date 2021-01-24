Білий дім обурив оточення Путіна підтримкою протестів за Навального: головні меседжі

Оточення президента Росії Володимира Путіна обурене тим, що США підтримали акції за опозиціонера Олексія Навального.

Так, прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1", що публікації в соцмережах американського посольства на підтримку акцій – це "непряме втручання у внутрішні справи Росії".

За його словами, якби подібним чином вчинило російське посольство під час заворушень у США, то це б викликало "певне почуття дискомфорту в Вашингтоні".

"Ось завжди хочеться рекомендувати нашим візаві приміряти на себе цю ситуацію", – зазначив Пєсков.

Він додав, що РФ виступає за добрі відносини з США, але "тут на милування нема силування, поки Вашингтон сприймає Москву не як партнера, а як противника".

Також прессекретар Путіна прокоментував перші після інавгурації Джо Байдена заяви Білого дому на адресу Росії, назвавши їх цілком передбачуваними, оскільки "це старі, добре відомі люди".

Водночас він запевнив, що якщо адміністрація США буде готова до співпраці, то Путін відповість взаємністю.

Гендиректор Роскосмоса Дмитро Рогозін також не залишив без уваги американську позицію у справі Навального. Facebook навіть заблокував його акаунт на 24 години за гнівний пост на адресу колишнього посла США в Росії Майка Макфола.

У свій твіт Макфол вставив теги FreeNavalny і FreeNavalnya, очевидно маючи на увазі самого Олексія і його дружину Юлію. Але Рогозін, мабуть, відніс останній тег на рахунок Росії.

"Фрі Навальнія!? Це що, нова назва моєї країни? Майкле, та ти просто придурок, пардон за мій французький", – відповів він у Twitter.

Потім Рогозін продовжив думку в Facebook: "Раніше англосакси нас хотіли перетворити в бананову республіку, обзивали "бензоколонкою", тепер пропонують назвати ім'ям свого кумира й агента. Мда. Скажу тобі, Майкле, як посол послу, ви, панове американці, остаточно знахабніли. Вчителів із себе не робіть, такий бардак на весь світ у себе влаштували. А в справах нашої країни ми самі розберемося".

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