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Били молотком і ножем: сестри Хачатурян розповіли страшні подробиці вбивства батька-гвалтівника

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У мережі оприлюднили стенограму допиту сестер Ангеліни, Марії та Крістіни Хачатурян, яких підозрюють у жорстокому вбивстві власного батька Михайла.

Розшифровка показань дівчат з'явилася в Telegram-каналі Mash. Вони розповіли про домагання з боку вбитого, а також детально описали день, коли було скоєно злочин.

Так, Ангеліна Хачатурян зізналася, що батько багато разів примушував її до орального і анального сексу. Її сестра Крістіна додала, що вони зверталися до чоловіка тільки на Ви, бо він цього вимагав, і також заявила про насильство.

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сестри Хачатурян

сестри Хачатурян

mash.ru

Крім того, дівчата розповіли, що 27 липня 2018 року дістали ніж із батьківського автомобіля. Коли вони повернулися в квартиру, він став поводитися агресивно і бризкати їм в обличчя перцевим балончиком.

Після цього сестри вирішили вбити батька і розробили план злочину.

Відзначається, що коли чоловік заснув, дочки почали бити його молотком і ножем, а коли Михайло прокинувся, одна з сестер застосувала перцевий балончик йому в обличчя.

Сестри Хачатурян

Сестри Хачатурян

mail.kz

Далі він спробував вибратися з квартири, проте Ангеліна не дала йому цього зробити. Вона зізналася, що забрала ніж у Марії і вдарила батька прямо в серце. За словами дівчат, для них вбивство було єдиним виходом із ситуації.

Сестри Хачатурян

Сестри Хачатурян

Информатор Киев

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 29 липня 2018 року в Москві три сестри 17, 18 і 19 років завдали своєму батькові Михайлу Хачатуряну більше 30 ударів ножем в області шиї і грудей.

  • Вони атакували його, коли він спав у своєму кріслі-качалці. Намагаючись врятуватися, Хачатурян дійшов до сходової клітки, де і помер. Пізніше в мережі з'явилося відео з камер спостереження в під'їзді.

  • За словами знайомих дівчат, убитий фактично тримав сестер в ув'язненні, регулярно бив, а також сексуально домагався.

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