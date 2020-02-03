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3 лютого • оновлено в 08:33
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Бігли медики: у Росії трапилася надзвичайна подія з пасажирським літаком

4.5т
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У російському Томську екстрено сів літак компанії "Руслайн", який вилетів із Єкатеринбурга, через несправність.

Про це повідомляє "РИА Новости". Як стало відомо, через аварійне приземлення лайнер Bombardier зламав шасі.

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На борту перебували 32 пасажири.

"Бачив, як поспіхом бігли медики й поліцейські в спецтранспорт, їх кудись відвезли в бік ВПС. На злітній смузі в темряві видно багато мигалок і літак", – розповів очевидець.

Бігли медики: у Росії трапилася надзвичайна подія з пасажирським літаком

Аеропорт закрили для приймання й випуску повітряних суден. Всі рейси затримані на невизначений час. Внаслідок НП ніхто не постраждав.

У Росії трапилася надзвичайна подія з літаком

У Росії трапилася надзвичайна подія з літаком

РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, у провінції Газні на сході Афганістану 27 січня розбився американський військовий літак. Всі члени його екіпажу – до п'яти осіб – загинули.

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Автор
Катерина Луговська
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