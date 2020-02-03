Бігли медики: у Росії трапилася надзвичайна подія з пасажирським літаком

У російському Томську екстрено сів літак компанії "Руслайн", який вилетів із Єкатеринбурга, через несправність.

Про це повідомляє "РИА Новости". Як стало відомо, через аварійне приземлення лайнер Bombardier зламав шасі.

На борту перебували 32 пасажири.

"Бачив, як поспіхом бігли медики й поліцейські в спецтранспорт, їх кудись відвезли в бік ВПС. На злітній смузі в темряві видно багато мигалок і літак", – розповів очевидець.

Аеропорт закрили для приймання й випуску повітряних суден. Всі рейси затримані на невизначений час. Внаслідок НП ніхто не постраждав.

У Росії трапилася надзвичайна подія з літаком РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, у провінції Газні на сході Афганістану 27 січня розбився американський військовий літак. Всі члени його екіпажу – до п'яти осіб – загинули.

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