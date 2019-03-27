"Біднітимуть з кожним роком": Слава Рабінович дав невтішний прогноз для росіян

Нові американські санкції проти Росії, прозвані "пекельними", вступлять в силу до кінця 2019-го. Серйозних катаклізмів з російською економікою не відбудеться, але вона продовжуватиме загнивати і стагнувати, а населення – бідніти і зубожіти з кожним роком.

Про таке в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив російський фінансист Слава Рабинович. "Будь-які тривалі санкції ще ні до чого хорошого економіку не приводили. У кращому випадку вона продовжуватиме загнивати і стагнувати, а населення біднітиме далі. Якщо ж введуть персональні санкції, то катаклізмів з рублем не станеться, але він буде все більше і більше слабшати. А путінське ОЗУ продовжить доїти бюджет країни, щоб компенсувати собі втрати", – вважає фінансист.

Він нагадав, що ті російські бізнесмени, які потрапили під персональні санкції, звільняються від сплати податків в Росії.

Олігархи Путіна Русский Монітор

"Це злочинці-мультимільярдери, які вкрали російські активи і гроші за допомогою всіх путінських механізмів, – Тимченко, Ротенберг, Дерипаска. І якщо проти них і їм подібних введуть нові санкції, всі компенсації оплатимо ми, населення. Ось так Путін "купив" їх вірність і мінімізував ризики бунту на кораблі, що тоне", – припустив Рабинович.

За його словами, якщо ж російські танки увійдуть в умовний Будапешт, то "Путіну не уникнути часткового або повного ембарго на російський експорт газу і нафти, заборони Свіфт і обігу долару".

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"Це буде апокаліпсис. Рубль може коштувати не 66 за долар, як зараз, 6 тис 666. І то обміняти його можна буде тільки на чорному ринку. У цьому випадку Росія зануриться в хаос, буде покруче, ніж зараз у Венесуелі. Але для цього Путіну потрібно застосувати, не дай Бог, тактичну ядерну зброю, наприклад, проти Естонії чи Білорусі. Ось тоді Росію і відключать таким чином", – резюмував фінансист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, особисті статки російського президента Володимира Путіна можуть становити 200-250 мільярдів доларів, що робить його найбагатшою людиною на планеті.

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