Після кількох розлогих промов Путіна про те, наскільки він майстерно провів країну через коронавірусну кризу, а головне, наскільки це добре зроблено, щодо інших країн, стали з'ясовуватися подробиці і параметри цього майстерного правління.

Так уже кілька місяців поспіль ринок нафти стабільно показує ціну $ 43 + за барель. Це – важливий показник, оскільки ще до квітневого падіння ціни до рекордно низьких значень, в Москві говорили про те, що бюджет зведений при ціні нафти $ 42 долара. А крім того, в Європі ціна газу піднялася на 170% від своїх мінімальних значень, показаних влітку.

За ідеєю, все це разом узяте мало б відбитися на темпах розвитку економіки дуже позитивно, якщо все йде саме так, як про це розповів Путін. Але як це зазвичай буває, нацлідер каже про щось таке, що він почерпнув у власній, дуже паралельної реальності. І це він ще не призводить прямі цитати з промови Сталіна з його промови на з'їзді більшовиків: "Жити стало краще, жити стало веселіше", але вже близький саме до цього.

Насправді, російська економіка видає для преси іншу інформацію, яка ніяк не пов'язана ні з заявами Путіна, ні навіть з мультиками, які він так полюбив показувати публіці з тих пір, як від нього пішла остання Кабаєва. Виглядає інакше і за різними напрямками.

"Апетити російського бюджету все більше розходяться з можливостями російської економіки. Слідом за крахом доходів від нафти і газу у федеральній скарбниці почалися проблеми зі зборами ПДВ. Ключовий податок, який зашитий в вартість всіх товарів і послуг в країні і забезпечує кожен п'ятий рубль державних доходів, несподівано різко просів у вересні. Його надходження обвалилися на 23%, до 411 млрд руб ".

Причина, по якій економічна преса так тривожно описує цей момент – проста. Мова йде про співвідношення "бажань і можливостей", яке демонструє держава. Адже чим далі вони розходяться, тим ближче Венесуела – інша велика нафтовидобувна країна.

"ПДВ – це другий найбільший джерело виручки для уряду після податків на нафтогазовий сектор. У бюджет на поточний рік закладено його збори в обсязі 4,552 трлн рублів, і цей план виконувався навіть незважаючи на падіння економіки".

Ось воно в чому справа. Адже вся чиновницька братія харчується з корита, куди їжа потрапляє з декількох основних джерел, і після того, як спочатку впали ціни на нафту і газ, а потім впали обсяги експорту, біда прийшла звідти, звідки не чекали. Адже багато спостерігачів говорили про те, що в даній ситуації є лише один вихід – більш жорстко стригти власних овець, а це якраз і повинно було проявитися на зборі ПДВ. Але як видно – не склалося і преса вказує на деякі причини такого стану справ.

"Можливо, це наслідок пов'язаного з кризою посилення ухилення від податків в малому і середньому бізнесі. Про те, що бізнес йде в тінь, красномовно свідчить вибухове зростання готівкової грошової маси ,. З початку року обсяг" кеша "в зверненні злетів на 2 трильйони рублів , або 20%, і продовжує збільшуватися. Це природна реакція на кризу: бізнес і населення рятуються в готівки і неформальній економіці, а гроші витікають в "чорний і сірий оборот".

Ось воно що! Читаючи ці рядки, хочеться вигукнути: "А як же мудрий Путін? Як же його курс, яким він провів країну по морю кризи? Ви що ж, вважаєте, що він нахабно бреше?" Втім, це – не важливо. Важливим є те, що Путін все більше відіграє роль "вірусу" для власної країни і хто його знає, може він встигне стати для РФ тим, ким став для совка Горбачов? В крайньому разі, виглядає це приблизно так.

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