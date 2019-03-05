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Без світла сотні тисяч людей: у Росії трапилася масштабна аварія. Перші фото НП

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У вівторок, 5 березня, у Новоросійську (РФ) відбулася масштабна аварія на електропідстанції "Кирилівська", яка знеструмила все місто.

Про це повідомляє місцеве видання "Наша газета". Без світла залишилися майже 125 тисяч осіб.

На думку очевидців, причиною події міг стати вибух на електропідстанції. Відзначається, що о 16:30 місто залишилося без електроенергії, на дорогах утворилися величезні затори через непрацюючі світлофори, була зупинена робота великих підприємств.

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Аварія в Новоросійську

Аварія в Новоросійську

Наша газета

Без світла сотні тисяч людей: у Росії трапилася масштабна аварія. Перші фото НП

Говорит Москва

Всі об'єкти соціальної сфери були оперативно переведені на резервні джерела живлення. Уточнили також, що без світла залишилися чотири муніципалітети Новоросійська - Приморський, Південний, Центральний район і село Мисхако, а також частково район Східний.

Без світла сотні тисяч людей: у Росії трапилася масштабна аварія. Перші фото НП

Фото Тея Ніджоу

Без світла сотні тисяч людей: у Росії трапилася масштабна аварія. Перші фото НП

Фото Тея Ніджоу

Як запевнив заступник голови міста Олександр Яменсков, версія з терактом, яку поширили в мережі, не відповідає дійсності. Вказали також на помилковий характер опублікованого в соцмережах відео. Кадри, які розмістили, насправді були зняті в Томську у 2017 році.

Без світла сотні тисяч людей: у Росії трапилася масштабна аварія. Перші фото НП

Як уточнюють "РИА Новости", в Міненерго Росії підтвердили інформацію про загоряння. Повідомляється, що відключення електрики трапилося через спрацювання автоматичної системи захисту. Без світла наразі перебувають близько 124,6 тисячі осіб і промислові підприємства. Ведуться відновлювальні роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії, в Іркутській області, 18 січня розгорілася потужна пожежа на заводі з нафтопереробки.

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Росія
Теги
вибухНовини Росії
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минин евген
минин евген
у кацапья взорвалась очередная визитка яроша.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
На Украине национальный праздник. Рагули от счастья дрыщут прямо себе в шаровары.
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минин евген
минин евген
Чугункин Клим, не суди по себе, немытый, а пиздуй стирать свой кокошник.
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