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"Без права на це": США висунули нове гучне звинувачення проти Росії

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Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію в тому, що вона втрутилася в справи Венесуели без права на це.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Mega TV, передає RT. "Росія втрутилася. Вони пішли проти керівництва Венесуели. Вони втрутилися без права на це. У них немає згоди від венесуельського народу бути там", - сказав Помпео.

За його словами, спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуаідо є належним чином обраним лідером республіки.

Новини
На межі війни. Що відбувається у Венесуелі і як по Росії завдали ''удару''
Майк Помпео

Майк Помпео

При цьому він заявив, що чинний венесуельський президент Ніколас Мадуро є "колишнім лідером Венесуели".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сполучені Штати можуть ввести нові санкції проти Російської Федерації за військову підтримку президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс заявив, що Москва заплатить за свої дії певну ціну.

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Особа
Майк Помпео
Місце
США
Теги
Новини РосіїСША
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вованов вован
вованов вован
Вообще-то по Конституции Венесуэлы президент там избирается прямым всенародным голосованием, а так получается, что как раз этот Хуан пытается в обход Конституции узурпировать там власть при активном и наглом содействии США, ВПЛОТЬ ДО УГРОЗ ВВЕСТИ ТУДА ВОЙСКА..
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Файбер Моня
Файбер Моня
А что, у Пиндостана есть какое-то своё особое право вмешиваться в дела Венесуэлы, Сирии, Ирака, Ливии, Афганистана, Украины и других стран? Имперски мыслящим пиндосам уже давали по голове в Корее, на Кубе и во Вьетнаме, но им, видимо, не терпится повторения этого "сладостного" для них процесса по новому кругу. Isn`t it?
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de lik
de lik
Пиндостан окончательно рехнулся! У них было много прав от Сербии, Кореи, Ирака, Ливии, Сирии, Кубы и тд?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
de lik, можно добавить Японию, где народ против их военных баз. Но что-то они не сильно из-за этого переживают.
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