"Без права на це": США висунули нове гучне звинувачення проти Росії

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію в тому, що вона втрутилася в справи Венесуели без права на це.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Mega TV, передає RT. "Росія втрутилася. Вони пішли проти керівництва Венесуели. Вони втрутилися без права на це. У них немає згоди від венесуельського народу бути там", - сказав Помпео.

За його словами, спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуаідо є належним чином обраним лідером республіки.

Майк Помпео

При цьому він заявив, що чинний венесуельський президент Ніколас Мадуро є "колишнім лідером Венесуели".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сполучені Штати можуть ввести нові санкції проти Російської Федерації за військову підтримку президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс заявив, що Москва заплатить за свої дії певну ціну.

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