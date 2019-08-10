"Путін не віддасть Донбас": Клімкін розповів про кінець Росії

Домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним щодо повернення окупованого Донбасу назад під контроль Україні неможливо.

Таку впевненість озвучив міністр закордонних справ Павло Клімкін на зустрічі з ветеранами війни. На його думку, Донбас – це важіль контролю над Україною та її геополітичним вибором. І якщо вона в цьому плані буде вільною, це стане кінцем Росії, без можливості її відновлення.

Розвал Росії Факти

"Росії не потрібен Донбас. Їй потрібно показати, що у нас тотальний хаос і щоб "відновити" країну, Росія має контролювати її разом з Європою. Це означає, що перша буде командувати, а друга скаже "ну ок". Перекладаю вам російську офіційну мову на українську. Можливість вільного вибору для українців – це кінець Росії", – сказав міністр.

На його думку, щоб успішно протистояти РФ на зовнішньому фронті, їй не варто ніколи давати зрозуміти, що у нас можуть бути хоч якісь розбіжності в позиціях.

"Мені подобається Ізраїль. З одного боку, вони там сваряться, але назовні вони одностайні. Така ж єдність має бути і у нас, інакше ми Росію не переможемо. Поки у нас існує внутрішня мобілізація проти російської агресії, якої Путін боїться, я впевнений, що йому не вдасться збити нашу ключову позицію", – підсумував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Клімкін розповів про небезпечний план Путіна по Україні. За його словами, це стосується не тільки Донбасу.

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