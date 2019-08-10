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"Путін не віддасть Донбас": Клімкін розповів про кінець Росії

3.3т Читати матеріал російською

Домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним щодо повернення окупованого Донбасу назад під контроль Україні неможливо.

Таку впевненість озвучив міністр закордонних справ Павло Клімкін на зустрічі з ветеранами війни. На його думку, Донбас – це важіль контролю над Україною та її геополітичним вибором. І якщо вона в цьому плані буде вільною, це стане кінцем Росії, без можливості її відновлення.

Розвал Росії

Розвал Росії

Факти

"Росії не потрібен Донбас. Їй потрібно показати, що у нас тотальний хаос і щоб "відновити" країну, Росія має контролювати її разом з Європою. Це означає, що перша буде командувати, а друга скаже "ну ок". Перекладаю вам російську офіційну мову на українську. Можливість вільного вибору для українців – це кінець Росії", – сказав міністр.

На його думку, щоб успішно протистояти РФ на зовнішньому фронті, їй не варто ніколи давати зрозуміти, що у нас можуть бути хоч якісь розбіжності в позиціях.

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"Мені подобається Ізраїль. З одного боку, вони там сваряться, але назовні вони одностайні. Така ж єдність має бути і у нас, інакше ми Росію не переможемо. Поки у нас існує внутрішня мобілізація проти російської агресії, якої Путін боїться, я впевнений, що йому не вдасться збити нашу ключову позицію", – підсумував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Клімкін розповів про небезпечний план Путіна по Україні. За його словами, це стосується не тільки Донбасу.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Павло Клімкін Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Росія Новини Росії Новини Донбасу Донбас
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Мы,сделали свой выбор..Это Европа-наш общий дом!Это наша дань ,дань нашим славным предкам,к.е на протяжении веков учили нас боротся за свою свободу..С этого пути,мы уже никогда не свернем..Слишком много самых лучших сынов положили свою жизнь за нашу свободу!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
BROTHER FOREST, Не даром все страны ЕС уже шарахаются от Украины, где генеральный прокурор с двумя судимостями ,вершит судьбы людей с помощью пальцев веером, где президент бегал голым в роли Наполеона ,а первый в истории спикер парламента «со справкой» Андрий Парубий руководил Радой, наполовину состоящей из уголовников
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не пойму я вас xoxлов, что вам не жилось то спокойно, что вы все делитесь, неужели мы лучше вас жили ,или вы хуже???...мы вам лучшие заводы, города и фабрики построили, лучшие заказы на них разместили, на Севере каждый второй руководитель с украинской фамилией ,города ,метро ,улицы в честь вас называли, какие замечательные артисты и сериалы снимали вместе и за всё это вы нас отблагодарили- москаляку на гіляку! ???? ....низкий вам поклон.....
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Oleg Oleg, вы, россияне, после 90-х смогли уйти от стран-сутенеров, а Украина ни. Тилько по этому.
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0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не пойму я вас хоxлов, что вам не жилось то спокойно, что вы все делитесь, неужели мы лучше вас жили ,или вы хуже???...мы вам лучшие заводы, города и фабрики построили, лучшие заказы на них разместили, на Севере каждый второй руководитель с украинской фамилией ,города ,метро ,улицы в честь вас называли, какие замечательные артисты и сериалы снимали вместе и за всё это вы нас отблагодарили- москаляку на гіляку! ???? ....низкий вам поклон.....
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