Первым уничтожил независимую прессу, независимые суды, независимый парламент, свободу собраний, местное самоуправление в своем городе, еще до того как это стало модным по всей России. Основал партию "Единая Россия". Был против Ельцина, но с энтузиазмом поддержал переизбрание Путина на второй и все последующие сроки - скорее всего, без его поддержки Путину сложно было бы удержаться у власти. Был категорическим противником Запада и сторонником присоединения Крыма еще до того, как это стало модным по всей России. Воровал миллиардами и построил систему воровства денег налогоплательщиков, которой попросту воспользовались его последователи. С наворованными миллиардами свалил на Запад, против которого он вроде бы публично выступал, где благополучно дожил своё и спокойно умер.

Новини Лужков мог быть президентом России

Политических оппонентов своих на ужин не ел, как Иди Амин, конечно, но список и без этого внушительный.

Но, конечно же, "было много плохого, но кококо было много и хорошего, кококо, о мертвых или хорошо, или кококо ничего" - ох сейчас вы этого много услышите.

Ни одного хорошего слова от меня в адрес гр-на Лужкова Ю.М. не будет - думаю, вы уже поняли.

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