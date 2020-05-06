Господи, ну как же предсказуемы все их повадки. Еще как только пошли первые сообщения про то, что они собираются проводить свой "Бессмертный полк" на балконах (то есть в 19 вечера 9 мая все выходят на свой балкон с портретом дедушки и поют песню "День победы") я сразу подумала, что с одной стороны ради бога, личное дело каждого, главное, что невозможно же вас свезти автобусами на ваш собственный балкон, а с другой стороны, я тут же подумала, что они конечно не пустят это дело на самотек. Они конечно организуют специальные дома, где специальные жильцы специально выйдут на специальные балконы, и эти гос.каналы расставят во дворах свои камеры и будут показывать это всей стране как пример массового Бессмертного полка, который проходит в любых условиях, при любом коронавирусе!

И я думала, что все это будет 9-го мая. Но я конечно не думала, что уже сейчас, 5-го числа, увижу всю эту инсценировку ровно такой, какой заранее нарисовала в своем воображении. Бельгия!

- Акция "Бессмертный полк" прошла в Брюсселе! Было принято решение выйти на балконы! - отчитывается корреспондент России-24, которой даже в голову не приходит, что она откровенно палит контору. "Принято решение". Принято решение о добровольной явке на балконы.

Акция "Бессмертный полк" в Брюсселе Фейсбук Елены Рыковцевой

Акция "Бессмертный полк" в Брюсселе Фейсбук Елены Рыковцевой

Акция "Бессмертный полк" в Брюсселе Фейсбук Елены Рыковцевой

Ну и конечно! Специальный дом, к которому средь бела дня подгоняют камеру ВГТРК. И на балконах весь этот кукольный театр в пилотках. С лентами. Флагами. Шариками (!) Игрушечными пистолетами. И портретами ни в чем не повинных дедушек. "К нам из дома вышел наш постоянный представитель при ЕС!" - рапортует корреспондент, тем самым в лоб демонстрируя, что да, вот он, специальный русский дом, со специальными дисциплинированными русскими жителями. - Почему это мероприятие проходит 5-го, а не 9-го? - как бы сама себя спрашивает корреспондент. - А чтобы показать всем пример, Бельгия была первой! - сама же и находит правильный ответ.

Пародия на память. Как им не стыдно перед погибшими, которых они пристегнут к отчетам о своем скрепно-бюрократическом бесновании. Почему им не стыдно.