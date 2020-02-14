Батько бив палицею та хотів позбутися: з'ясувалися моторошні факти про дитинство Путіна

Вітчим чинного президента Росії Володимира Путіна жорстоко з ним поводився. За словами сусідів, його "били палицею та рукою".

Подробиці про дитинство російського лідера розповіла польська журналістка Кристина Курчаб-Редліх автор книги "Вова, Володя, Володимир. Таємниці Росії Путіна" у інтерв'ю "Белсат". Журналістка майже 15 років працювала в Росії, за розслідування її номінували на Нобелівську премію миру. За її словами, ситуація загострилася після того, як мати Путіна завагітніла від вітчима.

"Деякий час це ще можна було якось пережити, але потім вже ні. По-перше, цей батько його просто жахливо бив. Він випивав і лупцював палицею і рукою так, що сусіди, яких розпитували журналісти потім грузинські, навіть російські, розповідали, наскільки Вова був там занедбаний, бідний. Дехто йому допомагав. Але ви не можете собі уявити, що таке позашлюбний син на Кавказі – і для матері, і для дитини. Він був там дуже нещасним", – розповіла журналістка.

Коли Володимир підріс, він записався на самбo, самооборону без зброї, де є елементи дзюдо, щоб могти захистити себе.

"Навіть потім я питала знайомого, який був його другом там, у Грузії, про те, чим вони займалися. Передусім він говорив: "Вовчик дуже любив битися". Він був мовчазний, дуже замкнутий, всі так кажуть. Був дуже самотній та голодний дуже часто, дуже погано одягнений. Все, що його тішило, це риболовля", – розповіла журналістка.

Вона додала, що Путін ловив рибу в тій же річці, в якій ловив її Сталін – в Курі.

"Взагалі, вони були недалеко. Сталін із Горі, а Метехі за 30 кілометрів від Горі. Коли він ще там жив, в кожному будинку був портрет Сталіна. Тож він дивився на цей портрет із самого дитинства", – підкреслила журналістка.

Володимира Путіна в дитинстві били

За її словами, вітчим Осепашвілі настільки хотів його позбутися, що його сестра навіть вивезла дитину в Тбілісі до якогось бездітного полковника – і Віра Миколаївна зрозуміла, що там йому не жити.

"Неохоче вона відвезла його назад до своїх батьків в Терьохіно, де був їхній будинок. Коли вона з ним розлучалася, то ніколи не думала, що це на все життя. Віра Миколаївна згадує, що він плакав, був дуже нещасний. Вона завжди додає: "я так не хотіла повертатися в Грузію, я так хотіла вчитися, але там уже були діти", – розповіла Курчаб-Редліх.

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Матері Путіна довелося залишити його під Уралом і повернутися в Грузію. Тоді дідусь і бабуся вирішили, що дитину досить перекидати.

"Це місто було повне Путіних. У них були бездітні родичі в Ленінграді у віці. Ця жінка, дружина їхнього родича Путіна, дуже хотіла дитину", – повідомила журналістка.

Після цього Володимира у віці 10 років вислали в Ленінград.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в біографії Путіна знайшли раптові "білі плями". У Кремлі заплуталися, розповідаючи про батьків глави РФ.

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