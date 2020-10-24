Бідний, нещасний Трамп! Ледь оговтавшись від коронавірусної інфекції, цей невільник Овального кабінету був змушений постати перед Байденом, щоб відбивати атаки суперника в заключних дебатах. "Я не можу закритися в приміщенні і чекати, коли закінчиться епідемія!" – розпачливо вигукнув Донні, навіть не думаючи про те, наскільки він неправий. У цьому грішному світі є політик, якому і дебати до лампочки, і "обвинувачення не колишуть", і пандемію він перечікує в бункері, заявляючи про те, що головна його задача – "не застудитися на похоронах ворогів". Старіючий карлик, який втрачає зуби разом з розумом, знову наговорив по "Валдайському" відеозв'язку ледь не на Третю світову війну.

Судячи з озвучених думок, картина світоустрою в черепі оратора виглядає вкрай несправедливою, породжуючи позиви до термінового запуску "Буревісника" та інших "Кинджалів" – в ім'я наведення порядку на планеті, як заповідав Сент-Екзюпері. Весь цей параноїдальний фарш з образ і комп'ютерних галюцинацій подається разом з локшиною про імперську велич і рясно розвішується на вухах невибагливої аудиторії. Чи багато їй треба, якщо навіть замість хліба вона готова жерти клейковину з фуражного зерна під тупий регіт виродженців Маслякова?..

Але спочатку повелитель бункера пообіцяв олігархату, представленому на збіговиську РСПП, не вводити ковідних обмежень, як це було навесні. Олігархи, затамувавши подих, чекають на розвиток другої хвилі пандемії, благаючи царя-батюшку позбавити їх від розорюючих витрат. Але друга хвиля вже накриває країну, і перед "урківницвом" постає суворий вибір: або "жирна скотобаза" втратить пристойні гроші, або країна втратить населення. Не все, звісно, - відсотків 70. Прикро, коли ти все своє бандитське життя, граючи в глобальний гоп-стоп, з глумом запитував – "Гаманець чи життя?", а тут приперся якийсь вірусняк, який і через лупу не розгледіти, і зухвало ставить це питання тобі самому. І хочеш - не хочеш, а вибирати доводиться. І поки цей вибір – не на користь населення.

Втім, населення це і раде йти під ніж патологоанатома. Воно так весело вдавалося до безпринципності і конформузму "гладкі нульові", коли нафтові бризки перепадали і йому; воно так охоче посунулась розумом від "побєдобісся" і "кримнашизму" в смердючі "десяті", що тепер, коли суворі "двадцяті" виставляють перші рахунки за політичний банкет – готове полізти в петлю або кинутися з даху, який поїхав – аби не платити і не відповідати ні за що. Дивлячись у дзеркало, пост-совок готовий вже не плюнути, а вистрілити у власне відображення. Масив гріхів переважує інстинкт самозбереження. Ми спостерігаємо не божевілля хоробрих, оспіване колись Горьким, але епідемію боягузливого божевілля.

Пасажир автобуса у Великому Новгороді вистрілив з травматичного пістолета в іншого пасажира у відповідь на зауваження через відмову надіти маску або вийти з транспорту. Пермські поліцейські побили чоловіка за відсутність маски на очах у його маленької доньки. Правоохоронці дали розрахуватися "безмасочнику" в магазині, а на виході побили і разом з донькою повезли до відділу. Причому, профспілка поліції схвалила подібні жорсткі заходи.

Ці два побутових показових приклади демонсрують нам усталений характер народу-самокатувальника, який мазохістськи карає самого себе за все скоєне, де замість вериг – тупа поліцейщина. Голосував за Путіна? – отримай кийком по голові. Кричав "Крим – наш"? – ось тобі "трьошечка" просто так, судді не шкода. Топив за "стабільність"? – отримай звільнення з перспективою не знайти роботи ніколи. Тебе "не стосувалося" і ти "не ліз в політику"? – вирушай-но, друже, під ШВЛ, якщо, звичайно, в лікарні не вкрали трубу для подачі кисню. Все це і є розплата. Буденна, жорстока, нікчемна. Сьогоднішня Росія – територія ганьби, а не героїзму. Це колись "діди билинні воювали з фашистами, пускаючи під укіс ешелони з коричневими карателями". Сьогодні цих фашистів – тьма тьмуща, вони всюди, і головне – говорять російською, тому що виросли в сусідньому дворі, але не знайдеться на них кудлатої партизанщини – потонула в пивному кухлі біля Геббельс-ящика.

Знавіснілий беззубий фараон сидить в бункері перед камерою і робить заяви міжгалактичного масштабу – в той час, як ковідна чума безжально косить його підданих. Епоха розложенців, які загралися в мафію без меж, і повинна закінчуватися саме так – смертельними жнивами, де страшний урожай пожинає невидимий Джокер, з яким не домовитися і не підкупити, не отруїти "Новачком" і не розстріляти на Червоній площі. І підступає він все ближче, насміхаючись над фейковою вакциною і роздягаючи короля догола, тотально обнуляючи бідолаху – так, як взагалі не передбачалося!..

Братва покашлює перед швидким оголошенням підсумків виборів в США – начебто ім'я чергового господаря Білого дому щось може змінити всередині Росії. Буде Трамп – чекай неприємностей, буде Байден – пощади не чекай. Небагатий вибір у перукаря-маніяка: вас освіжити одеколоном перед відрубанням голови чи зійде і так?

Фараонові ще б повоювати наостанок, але дірка в бюджеті не дозволяє влаштувати шикарний заміс у вигляді битви скрєпних гладіаторів. Доводиться задовольнятися галлюциногенною химозою, розводячись про договори СНО і Китаї, що разом з Німеччиною майже доріс до рангу "супердержави". А піддані всі мруть і мруть. Вже біля самого бункера хриплять. І незрозуміло, хто їм дихати не дає: чи то ковід проклятий, чи самі душать один одного. Так і має бути: епоха фараона завжди закінчується масштабними похоронами, коли поруч з головним саркофагом вкладають всіх, хто любив покійного. Тож 86% приготуватися: Рай кличе!

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