Система в цейтноте: времени на спасение у нее очень мало. Во-первых, политика изгойства скорости не добавляет, во-вторых, пандемия вот-вот нахлынет второй волной на первую с дичайшим перехлестом, и в-третьих – на горизонте уже маячит мировой экономический кризис. И к тому моменту, когда он обрушится на путиномику – нужно привести все свои силы в состояние повышенной готовности, дабы не развалиться от удара. Посткоммунистические режимы оформляются в откровенно фашистские и жмутся друг к другу во имя выживания. Так хитрый и скользкий Лукашенко с радостью пошел на плотный коннект с Путиным, понимая, что последний может и сожрать. И если звероящер рычит в ответ "У меня нет планов тебя поглощать" - значит, дела обстоят с точностью до наоборот. Чудовище уже открыло пасть и ждет подходящего момента: ты главное – оступись!..

Со своей стороны, лубянская фашня сделала окончательный выбор в пользу Пекина. Китай, готовый войти и освоить дальневосточные и восточно-сибирские земли, по-братски помогает строить Рунет с технологиями 5-G. Это будет тот самый искомый "русский фаервол" - по виду ничем не отличающийся от мировой сети, но на самом деле – напрочь отрезанный от нее и искусно имитирующий доступ к ресурсам. Это как с телевидением: оно как бы есть и как будто бесплатное (на самом деле – паразитирующее на ваших налогах), но смотреть его – все равно, что добровольно выжигать собственный интеллект. Помимо замкнутости на самом себе, Рунет будет тотально просматриваться, прослушиваться и простреливаться спецслужбами, и достаточно скоро за какой-нибудь легкий намек на нелояльность к режиму к пользователям начнут приходить с обысками – по сигналу фашиствующих кибердружин. Виртуальное гетто будет гармонично сочетаться с цифровым, и все это закреплено законодательно – чтобы ни одна свободолюбивая мышь не пискнула в наших каменных джунглях. В таком обособленном застывшем состоянии система может существовать довольно долго, с чувством патриотического удовлетворения переваривая человеческий фарш и воспроизводя во внешний мир утробное урчание наряду с миазмами дипломатических испражнений по типу изнюханной Машки Захаровой. Все смиренно признают, что дикарям свойственно хрустеть костями и питаться человечиной, и разговоры о нормах цивилизации на 1/7 части суши сойдут на нет. И продолжаться это будет до тех пор, пока Путин (или какой-нибудь его преемник) не сойдет с ума и не метнет что-нибудь ядерное в забугорные кулички. В этом случае озабоченный хлебальник над ядерным грибком не повесишь – придется зачищать эти джунгли всерьез. Но пока ведь не метнул? – да и ладно. Пусть самозабвенно жрут друг друга, а мировое сообщество пока наморщит лоб, глядя на воскресшего царя российской оппозиции.

Судя по клинической картине провокации, какая-то из башен дала серьезный сбой. Если Путин приказал избавиться от Навального, а его не дотравили, да еще и выпустили в Германию, то это – либо констатация окончательной деградации "конторы", и с такими исполнителями гитлереющему карлику точно скоро хана, либо это – реализация некоей спецоперации по спасению системы, которая при решении таких задач никогда не повторяется. Не ждите танков ГКЧП, взрывов домов и бросков Басаева на Дагестан. Этого не будет. Будет совсем другое.

Итак, Навальный воскресе. Над пострадавшим всем организмом оппозиционером загорается нимб святости, после чего – весь в сияющих доспехах – Алексей Первый врывается в российскую политическую повестку дня. Как когда-то молодой Ельцин – на коньке-горбунке, топчущем партийные привилегии. Только он еще моложе и энергичнее, и бесстрашно борется с Левиафаном – как Ельцин, Гдлян и Иванов – в одном лице. Можете не сомневаться: если бы выборы состоялись в ближайшее время – Навальный победил бы в них с огромным отрывом. А если системе именно это и надо? Алексей – фигура контролируемая, популярная, и с антипутинской риторикой заходит "на ура". Более того: Навальный удостоился наивысшей награды от Путина – ордена Новичка, который умножает магическую силу в миллион раз. На фоне бункерного негодяя, скрывающегося от людских глаз и боящегося высунуться на свет божий, Алексей выглядит как библейский персонаж, посланный свыше во имя спасения. Но он должен окончательно исцелиться, расправить крылья Архангела, вооружиться мечом справедливости и, получив благословение Ангелы с дядюшкой Донни, ступить на территорию зла, где в несколько решительных взмахов совершить Божий суд, закопав в земной шар плешивую игуану…

Красно-коричневая система всегда встречала мировой экономический кризис бурными переменами. В августе 1991 года советский звероящер отбросил хвост, но не копыта, избавившись от нескольких республик и образовав один большой осколок империи, где в дыму бандитских разборок 90-х вызревало спец-чудовище Франкенштейна, вылупившееся в 1999 году под зорким оком Березовского. И теперь, когда вторая волна коронавируса вот-вот запустит мировое экономическое цунами – система может взбрыкнуть и принять рефлекторное решение срочно перегруппироваться, сменив портрет "лидера нации". Путин по факту – давно не лидер, и никогда им не был. Взращенный системой оппозиционер не вызывает вопроса "ху из мистер Навальный?" У него есть политическая история – как уличная, так и медийная, а теперь еще и сдобренная поистине шекспировским драматизмом.

Хочет Путин или нет, но вокруг его бункера уже наблюдаются тектонические сдвиги. "Омерзительной пятерке" осталось только утвердить кандидатуру, готовую поднять знамя "прекрасной России будущего" с человеческим спец-лицом. Пришествие этого кандидата снимет массу вопросов и обнулит тысячи счетов, а самое главное – откроет путь к вожделенному "общаку" легитимно избранным ключом Навального.

Должна же когда-нибудь наступить "оттепель"? Вот она и наступит, пока бушует мировой кризис, диктующий текст раскаяния и мольбы. Но не до конца. Потому что Россия – все равно великая империя. Мы еще встанем с колен, и обязательно всем всё припомним…

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