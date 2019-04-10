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"Бандит!" Путін потрапив у курйоз із перекладачем

2.2тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін поставив у незручне становище перекладача, який замінив слово в його висловлюванні під час зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

Стенограма звернення російського лідера була опублікована на сайті Кремля. Зокрема, описуючи відносини Росії і Швеції, Путін підкреслив, що вони розвиваються, незважаючи на труднощі, і назвав шведську сторону "друзями".

Однак перекладач замінив слово на "партнери".

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"Бандит!" Путін потрапив у курйоз із перекладачем

"Я сказав "друзів", а він переклав "партнерів". Бандит просто", — сказав російський президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін потрапив у незручну ситуацію, розповідаючи про економічний розвиток РФ. Так, із його вуст прозвучало досить дивне слово, яке спантеличило мережу.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Юг Руси
Юг Руси
Теперь хоть сквозь землю провались!!!!!!!! Это не "курьёз", это МОЩНЕЙШАЯ подстава!!! 🐷🤣
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