"Бандит!" Путін потрапив у курйоз із перекладачем

Президент Росії Володимир Путін поставив у незручне становище перекладача, який замінив слово в його висловлюванні під час зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.
Стенограма звернення російського лідера була опублікована на сайті Кремля. Зокрема, описуючи відносини Росії і Швеції, Путін підкреслив, що вони розвиваються, незважаючи на труднощі, і назвав шведську сторону "друзями".
Однак перекладач замінив слово на "партнери".
"Я сказав "друзів", а він переклав "партнерів". Бандит просто", — сказав російський президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін потрапив у незручну ситуацію, розповідаючи про економічний розвиток РФ. Так, із його вуст прозвучало досить дивне слово, яке спантеличило мережу.
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