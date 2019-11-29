Бачили всі! Росію поставило на вуха вогняне НЛО. Страшне відео

Жителі відразу декількох міст Росії 28 листопада побачили в небі якийсь палаючий об'єкт, який назвали НЛО.

Бачили його у Єкатеринбурзі, Омську, Саратові, Челябінську, Свердловській, Оренбурзькій і Самарській областях, а також у Башкирії і Пермському краї, передає ВВС. Виглядало НЛО як промінь у темряві. Росіяни запанікували і почали телефонувати до МНС, публікуючи безліч відео в мережі. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Як з'ясувалося пізніше, Росію поставила на вуха міжконтинентальна балістична ракета "Тополь", запущена військовими. Вона злетіла в Астраханській області і влучила у ціль на полігоні у Казахстані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США підтвердили справжність незвичайних відео, на яких було зафіксовано НЛО.

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