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29 листопада • оновлено в 10:44
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Бачили всі! Росію поставило на вуха вогняне НЛО. Страшне відео

10.8т
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Жителі відразу декількох міст Росії 28 листопада побачили в небі якийсь палаючий об'єкт, який назвали НЛО.

Бачили його у Єкатеринбурзі, Омську, Саратові, Челябінську, Свердловській, Оренбурзькій і Самарській областях, а також у Башкирії і Пермському краї, передає ВВС. Виглядало НЛО як промінь у темряві. Росіяни запанікували і почали телефонувати до МНС, публікуючи безліч відео в мережі. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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Як з'ясувалося пізніше, Росію поставила на вуха міжконтинентальна балістична ракета "Тополь", запущена військовими. Вона злетіла в Астраханській області і влучила у ціль на полігоні у Казахстані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США підтвердили справжність незвичайних відео, на яких було зафіксовано НЛО.

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Росія
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Інопланетяни послали на росію гуманітарну допомогу - унітази.
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0
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Какое нахрен МЧС? Я сразу в Кремль стал звонить, ведь на ушах стоять трудно. Первая мысль - украинский "Молот".
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6
1
Petrov Valery
Petrov Valery
Это если украинцы увидят у себя в небе такие симпатичные фонарики, в количестве штук 300, то Европы больше нет?
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4
2
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Petrov Valery, это будет последнее, что они увидят ))))
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