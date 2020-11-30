У Росії від COVID-19 помер бізнесмен, який стверджував, що коронавірус "дурниця й бабки Китаю"

У Росії від COVID-19 помер відомий підприємець Борис Александров, який раніше називав пандемію засобом заробляння грошей.

Про смерть 73-річного підприємця в понеділок, 30 листопада, повідомив Російський союз підприємств молочної галузі на своєму сайті (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відомо, що засновника бренду "Б.Ю. Александров" госпіталізували з коронавірусом у важкому стані 23 листопада. Позитивний тест він отримав 7 листопада.

Останні дні життя чоловік провів на апараті ШВЛ. Здоров'я бізнесмена було ослаблене, оскільки раніше він переніс рак лімфатичних вузлів.

Бізнесмен створив бренд сирних сирків "Б. Ю. Александров" Meduza

У лютому цього року Александров дав інтерв'ю YouTube-проєкту Forbes Vitality, у якому критикував тих, хто боїться коронавірусу.

"Повна це дурниця. Це бабки, які Китай зробить, обдуривши весь світ. Нові віруси виникають щодня", – заявляв бізнесмен.

Зокрема, росіянин стверджував, що маски не допоможуть під час пандемії, але на їх продажу можна нажитися, а вакцинація – "це теж гігантські гроші".

Александров сказав, що за освітою є лікарем. "Єдине, що знаю як лікар, – епідемії повторюються щороку. І робити з них трагедію значить, що це комусь потрібно", – вважав він.

Фрагмент інтерв'ю, де росіянин заперечував небезпеку COVID-19:

Крім молочної промисловості, Александров був засновником Клініки лікаря Александрова в Москві та центру схуднення "Академія Vitality" в Латвії. Бізнесмен тричі ставав лауреатом російської премії "Підприємець року".

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