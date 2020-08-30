Автобус на Москву перекинувся через відірване колесо вантажівки: 11 постраждалих

У Дагестані відірване колесо КамАЗа стало причиною ДТП, в результаті якої постраждали 11 людей.

Як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на ГУ МВС Росії по республіці, в рейсовий автобус Махачкала – Москва влучило колесо, яке відірвалося від вантажівки, що їхала назустріч.

В результаті автобус виїхав з дороги і перекинувся.

У лікарню Тарумовського району Дагестану доставлені 11 осіб, один з них – у важкому стані.

На місці аварії працюють співробітники поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Калмикії 26 серпня пасажирський автобус з 45 пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем КамАЗ.