Автобус на Москву перекинувся через відірване колесо вантажівки: 11 постраждалих

Рейсовий автобус перекинувся в Дагестані. kp.ru
У Дагестані відірване колесо КамАЗа стало причиною ДТП, в результаті якої постраждали 11 людей.
Як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на ГУ МВС Росії по республіці, в рейсовий автобус Махачкала – Москва влучило колесо, яке відірвалося від вантажівки, що їхала назустріч.
В результаті автобус виїхав з дороги і перекинувся.
У лікарню Тарумовського району Дагестану доставлені 11 осіб, один з них – у важкому стані.
На місці аварії працюють співробітники поліції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Калмикії 26 серпня пасажирський автобус з 45 пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем КамАЗ.
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