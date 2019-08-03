Авіація не справляється: у центрі Москви спалахнула масштабна пожежа. Фото і відео

У центрі Москви, на вулиці Дубінінській, вранці 3 серпня загорілася чотириповерхова будівля старої споруди (1917 рік). Є шанс, що вогонь перекинеться на сусідню АЗС.

На місці загоряння працюють 30 осіб і 10 одиниць техніки. Крім того, до гасіння залучено два вертольоти Московського авіаційного центру, передає "РИА Новости".

На даний момент загоряння локалізовано на 5 тис. кв. м. У результаті гасіння вже постраждав один пожежний, так як у будівлі почали руйнується палаючі перекриття.

Пожежа в Москві Скріншот з відео

"У результаті обвалення дерев'яних перекриттів в порожній промисловій будівлі на вулиці Дубінінській під завалами опинився пожежний. Потерпілого витягнули з-під завалів і передали лікарям", – відзвітували рятувальники.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, дим масштабних лісових пожеж на території Сибіру (Росія) досяг Монголії і огорнув столицю країни Улан-Батор. Сам вогонь поширюється досить швидко, і, за словами екологів, якщо над Сибіром пройде антициклон, заграва добереться до Москви.

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