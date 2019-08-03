Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Авіація не справляється: у центрі Москви спалахнула масштабна пожежа. Фото і відео

3.7т Читати матеріал російською

У центрі Москви, на вулиці Дубінінській, вранці 3 серпня загорілася чотириповерхова будівля старої споруди (1917 рік). Є шанс, що вогонь перекинеться на сусідню АЗС.

На місці загоряння працюють 30 осіб і 10 одиниць техніки. Крім того, до гасіння залучено два вертольоти Московського авіаційного центру, передає "РИА Новости".

На даний момент загоряння локалізовано на 5 тис. кв. м. У результаті гасіння вже постраждав один пожежний, так як у будівлі почали руйнується палаючі перекриття.

Пожежа в Москві

Пожежа в Москві

Скріншот з відео

"У результаті обвалення дерев'яних перекриттів в порожній промисловій будівлі на вулиці Дубінінській під завалами опинився пожежний. Потерпілого витягнули з-під завалів і передали лікарям", – відзвітували рятувальники.

Авіація не справляється: у центрі Москви спалахнула масштабна пожежа. Фото і відео

Скріншот з відео

Авіація не справляється: у центрі Москви спалахнула масштабна пожежа. Фото і відео

Скріншот з відео

Авіація не справляється: у центрі Москви спалахнула масштабна пожежа. Фото і відео

Скріншот з відео

Авіація не справляється: у центрі Москви спалахнула масштабна пожежа. Фото і відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, дим масштабних лісових пожеж на території Сибіру (Росія) досяг Монголії і огорнув столицю країни Улан-Батор. Сам вогонь поширюється досить швидко, і, за словами екологів, якщо над Сибіром пройде антициклон, заграва добереться до Москви.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
4
Смішно
10
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Есть шанс, что огонь перекинется на соседнюю АЗС". Вот по этой фразе сразу видно что укроСМИ. В цивилизованных странах, в СМИ обычно употребляют выражение "есть вероятность".
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Перепил Недо
Перепил Недо
Сколько надежды в этом: Есть шанс, что огонь перекинется на соседнюю АЗС. Есть ли ещё нормальные люди, желающие добра ордынцам?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Довженко Александр
Довженко Александр
Карма за всё зло.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel