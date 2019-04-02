Авіакатастрофа в Німеччині: з'явилися деталі загибелі однієї з найбагатших жінок Росії

Причиною катастрофи літака в Німеччині, на борту якого перебувала співвласниця російської авіакомпанії S7 Наталія Фільова, стала помилка пілота Андрія Дикуна.

До такого попереднього висновку дійшли експерти, повідомляє "Комерсант". Німецьке федеральне бюро розслідувань авіаподій (BFU) встановило, що пілот після переходу на ручне управління з невстановленої причини допустив небезпечну втрату швидкості літака, що привело до зниження підйомної сили, і він впав у плоский штопор.

Цю версію катастрофи також підтверджує компактне розташування уламків на полі. Так трапляється, коли падіння відбувається з великою вертикальною і невисокою горизонтальною швидкістю.

Встановлено, що Фільова разом із батьком, який також загинув в аварії, Валерієм Карачевим здійснювали турне по Європі. Вони летіли до німецького міста Егельсбах.

Також відомо, що Фільова вибрала шестимісний турбогвинтовий одномоторний Epic-LT замість звичного реактивного двомоторного бізнес-джета Gulfstream G550, тому що останній не міг приземлитися в маленькому приватному аеропорту.

Досі не вдалося знайти самописці з літака, який розбився, тому що, можливо, вони були відсутні на борту. Зазначається, що наявність чорного ящика не обов'язкова в малій авіації — його могли демонтувати власники повітряного судна. Мовний ящик на цьому літаку був відсутній, оскільки бортом управляє тільки один пілот, через що немає необхідності записувати переговори.

Наталія Фільова Комсомольська правда

53-річний Андрій Дикун працював в авіакомпанії "Глобус" ыз дня її заснування, з квітня 2008 року. Його загальний наліт становив 11,5 тис. годин. В авіакомпанії розповіли, що Дикун користувався авторитетом серед колег і підлеглих, а керівництво багаторазово заохочувало старшого пілота-інструктора.

Згідно з даними Forbes за 2018 рік, Фільова займала четверте місце в списку найбагатших жінок РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 березня дружина власника і засновника російської авіакомпанії S7 Владислава Фільова, підприємець Наталія Фільова, розбилася на літаку в Німеччині.

Оприлюднили відео з місця катастрофи літака, на якому розбилася співвласниця російської авіакомпанії S7 Наталія Фільова.

Також у Німеччині сталася смертельна ДТП за участю поліцейського авто, яке мчало на місце аварії літака з росіянами на борту.

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