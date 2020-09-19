Об этой "традиции", похоже, все забыли. Она началась 12 августа 2000 года, когда потонула АПЛ "Курск". Потом месяц август "преследовал" Россию каждый год новыми катастрофами. 2020 не стал исключением.

Самая большая катастрофа минувшего августа для России и Кремля заключалась в массовых протестах в Беларуси, последовавших после выборов президента. Нарисуй себе Лукашенко 55% проголосовавших за него, может быть никакого протеста и не было бы, но "батька" решил покуражиться и заявил о 80%, которыми и "не пахло". Народ это возмутило и некогда самую спокойную гавань бывших советских республик "заштормило". На улицы Минска вышли не просто "маргиналы", а сотни тысяч горожан, которых начали "упаковывать" в автозэки. Лукашенко реально испугался и даже побегал вокруг своего дворца с автоматом. Это была его не просто тактическая ошибка, но по всей фактуре стратегическая, поскольку после такого эпатажа никто из западных лидеров не захочет иметь с ним дело. Что у него оказалось в остатке – приехать к Путину с челобитной и попросить очередной безвозвратный кредит. Он его получил, однако даже полтора миллиарда долларов не спасет его от неминуемого коллапса режима. Угрожать Польше и Литве экономическими санкциями может только самый отчаянный идиот. Ждем развития событий.

Другим неприятным сюрпризом для Москвы стали протесты в Хабаровске в связи с арестом Губернатора края Фургала и заменой его на опричника из Москвы. Дальний Восток далеко, на жизнь в столице и центральной части России никак не влияет. Он может повлиять лишь при одном условии, если Хабаровский край заявит о своем желании отделиться от Российской Федерации и создать свою ДНР: Дальневосточную Народную Республику. Тогда Москва встрепенется и попытается усмирить Дальний Восток. Что из этого выйдет никто не знает. Пока там продолжаются мирные протесты, которые вряд ли принесут какие-то результаты, как и в Беларуси.

Еще одной "катастройкой" для России стало отравление Алексея Навального в Томске во время его предвыборной поездки по Сибири. Оппозиционера спешно эвакуировали в Германию и там через две с лишним недели искусственной комы он пришел в себя и объявил, что готов вернуться в Россию для борьбы с коррупцией. Недоумение вызывают две вещи. Почему никого из тех, кого он разоблачил, так и не посадили или хотя бы не отстранили от занимаемой должности? Самое главное в другом – у меня есть очень большие сомнения, что "контора" могла дать такой сбой, если решила устранить неугодного "бунтовщика". Объяснения, там мол просчитались с дозой "новичка", как и со Скрипалями, что и спасло Навальному жизнь, несостоятельны. Заявляю с полной ответственностью: если бы "контора" захотела отправить его на тот свет, он говорил бы уже там с архангелами. В арсенале ФСБ есть такие яды, которые убивают мгновенно и их практически невозможно найти после смерти человека, как, к примеру, яд кураре. Паралич сердца через несколько секунд после укола миллиграммом яда. Как и где уколоть своего противника ФСБ нашла бы место. Поэтому не надо рассказывать нам сказки, что это неудачная операция ФСБ. Скорее всего это удачная операция какого-то клана в России, которого мы пока не знаем.

И последнее – катастрофа для Кремля, если проиграет Трамп. Предвыборная кампания в Штатах набирает обороты и обе партии определились со своими кандидатами в президенты после своих съездов. Трамп хочет быть пожизненным президентом, как и Путин, а Байден хочет быть лишь 4 года, чтобы передать штурвал своему Вице-президенту Камале Харрис, готовой пересажать всю "королевскую рать" президента Трампа за коррупцию и государственные преступления. Пока Байден опережает Трампа на десять пунктов и самое главное, что Трамп проигрывает ему в традиционно республиканских штатах. Битва компроматов начнется в октябре. У демократов есть "оружие" в виде неопровержимых доказательств связей Трампа с российской мафией во главе с Путиным. Как они это смогут использовать? Мы увидим позже.