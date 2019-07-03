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Артемій Троїцький
Артемій Троїцький
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Распад для России обернется благом

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Распад для России может обернуться благом. Совершенно очевидно, что Россия это гиперцентрализированная и бездарно управляемая страна.

Я совершенно уверен, что если бы в Приморском крае управление велось не из Кремля, а каким-то тамошним премьер-министром, некоррумпированным, честным и профессиональным, то Приморский край был бы жемчужиной Дальнего Востока, а город Владивосток - конкурентом Гонконга и Шанхая. Вместо этого имеем нищету и печальную картину. Если бы Россия управлялась умно, то очень может быть, что в ее сегодняшних границах она была бы процветающей страной.

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Россия переходит в режим "катастрофа каждый день"

К сожалению, с властями России очень не везет со времен Горбачева, поэтому я и считаю, что в сегодняшней ситуации распад для страны мог бы стать благом. А то, что Путин в этом направлении верно работает, так это не только я говорю об этом, но и многие другие тоже. Дальний Восток и Сибирь в экономическом плане практически контролируются Китаем. Но не думаю, что китайцы будут проводить какую-то военную агрессию, им это не надо. Они люди сдержанные и умные, добиваются своего без лишних жестов.

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Автор
Артемій ТроїцькийАртемій Троїцький
Тема
Соціально-економічна ситуація в Росії
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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hunt andres
hunt andres
Троцкий, шо, с Таллинского ТВ погнали? Тварь.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Распад России не за горами, всего через 1000 лет после распада Украины!
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ккк Александр
ккк Александр
Интересно, а какая страна, по мнению автора, управляется умно? США вряд ли, у них в этом году так штат Небраска затопило, что затопленной даже оказалась база со стратегическими бомбардировщиками. Может Украина? Кто прояснит?
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