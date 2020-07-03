Ряд российских “оппозиционных” Telegram-каналов не только вскрыли свою аффилиацию с МО РФ, но и реальное отношение армии к “обнулению” президентства Владимира Путина.

Думаю, все прекрасно помнят не так давно сотрясавший украинские СМИ, а так же российские и пророссийские в Украине, шокирующий аудиторию скандал про военные биологические лаборатории США, размещенные в нашей стране для разработки и проведения испытаний смертельно опасных вирусов.

Если кто позабыл, то через пророссийский телеканал “НАШ” экс-регионалка Елена Бондаренко катализировала распространение фейка о секретных базах США и лабораториях по разработке бактериологического оружия в Украине. После этого вброса в игру плотно включились представители ОПЗЖ и лично Виктор Медведчук, а так же телеканал “1+1”.

Напомню, что за распространение данного фейка, который представляет собой классическую информационную диверсию российских спецслужб, используемую кремлевской пропагандой практически против всех стран бывшего СССР, имеющих высокие шансы вступления в НАТО либо ЕС, её главный инициатор в Украине, Виктор Медведчук, может оказаться под санкциями США.

Но, что самое интересное в этой истории, так это то, что она продолжает жить, клокотать и провялятся в очень интересных ипостасях.

Так, вчера, 2 июля, на пропагандистском ресурсе “Комсомольская правда”, находящимся под патронатом МО РФ, была опубликована очередная статья про “биологические страсти” в Украине. Только на этот раз, деятели эпистолярного цеха ещё больше сгустили краски, отметив, что смертельно опасные болезни, выращиваемые в военных биолабораториях США в Украине, испытывают на военнослужащих ВСУ!

Но, даже не этот, очередной экстаз фейкового испражнения, нас интересует, а то, что его подхватили чрезмерно популярные сейчас в России Telegram-каналы оппозиционного толка.

Конечно, кто-то сейчас мне скажет, а не я ли говорил о том, что оппозиции в России нет и быть не может и будет совершенно прав. Но в данном случае, куда интереснее не столько осознание того, что вся оппозиция в РФ карманная, а непосредственно, какие оппозиционеры у каких силовых структур на прикорме.

Например, тема с биолабораториями это многолетняя методичка информационных марионеток ГРУ, а “Комсомольская правда”, целиком и полностью состоящая из кадровиков аля Коц и Стешин, неистово тиражирующая данный фейк, по сути, структурное подразделение МО РФ, как и ГРУ. То есть, данный плацдарм замыкается на вотчину Сергея Шойгу.

И тот факт, что ряд опционных Telegram-каналов распространил данный фейк, сразу после “КП”, лишь подтверждает их аффилиацию МО РФ.

Но, настоящей вишенкой на торте является то, что практически все эти Telegram-каналы выступали против “обнуления” сроков президентства Владимира Путина! То есть, де-факто, этим финтом была явлена на белый свет истинная позиция МО РФ, недовольство внутри которого обнулением Путина растет день ото дня. Особенно если вспомнить амбиции самого же Кужугетовича и его планы заменить Путина на “престоле” до известного всем форс-мажора с “обнулением”.

И совершенно по-другому в свете такой мелочи, вскрывшей всю гигантскую подноготную недовольства в армии РФ нынешней конституционной вакханалией, смотрится скандал с военнослужащими корабля ЧФ РФ "Василий Быков", который благодаря Алексею Навальному стал достоянием общественности и показал, что в реальности на российском флоте думают об “обнулении” сроков Путина. А Алексей Навальный, если кто ещё верит в сего светлого, искреннего, незаменимого и перспективного персонажа – проект ФСБ.

Согласитесь, пасьянс разложился просто великолепный и предвещающий в будущем очень интересные события. Ведь градус напряженности между Гризодубовой и Лубянкой растет, а на Фрунценской набережной и вовсе, терпение уже давно иссякло.

Наблюдаем!