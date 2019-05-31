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"Аркаша явно від сусіда!" Син путінського олігарха спантеличив мережу зовнішнім виглядом

2.8тЧитати матеріал російською

У мережі було опубліковане фото російського олігарха, партнера президента РФ Володимира Путіна власника клубу "Челсі" Романа Абрамовича з його сином Аркадієм.

Яскраво виражена східна зовнішність спантеличила користувачів. Знімок показало видання ForbesRussia у своєму Twitter.

"Челсі обіграв Арсенал з рахунком 4-1 і став переможцем Ліги Європи вдруге з 2013 року. А ось так із трибун за грою спостерігали Роман Абрамович із сином Аркадієм", – підкреслило видання.

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Роман Абрамович

Роман Абрамович

ВВС

У коментарях до посту користувачі не скупилися на вислови. "Аркаша явно від сусіда", "Старий фашист і новий підростає", – написали вони.

"Аркаша явно від сусіда!" Син путінського олігарха спантеличив мережу зовнішнім виглядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу розсмішило відео, на якому зображена дитина на церемонії вручення орденів у Кремлі. Користувачі помітили одну особливість і пов'язали це з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Особа
Роман Абрамович
Місце
Росія
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