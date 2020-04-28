Все бесконечные успехи последних лет нашего пожизненно-обнуленного президента невозможно ни упомнить, ни пересчитать – это и вся политика в отношении Киева, которая, как ничто другое, способствует интеграции украинского общества, одновременно порождая абсолютную изоляцию и невыносимый груз санкций против России, почему-то вспомнилось авианосцы Мистраль, которые Франция нам строила-строила, а они взяли и уплыли в другую страну, здесь и брошенное в последний момент стоившее миллиарды долларов строительство газопровода "Сев. поток -2", а заодно - магическое превращение дивидендов, которые вот-вот должны были наполнить карманы друзей президента, в страшную валютную дыру (я имею в виду запрос на госдотации всей многотысячекилометровой системы трубопроводов, которая в условиях рухнувших цен на нефть превращается в нерентабельный и дотационный груз…)

И вот, незаметно и неожиданно, открылся еще один ларец ящика Пандоры. …Со школы, с детства и мои ровесники, и нынешние подростки усваивают одно и тоже правило – все что касается организации из трех букв – ВЧК-КГБ-ФСБ – все это "совершенно секретно" и знать об этом нам не положено. Да и откуда узнать? Для того и действует цензура… И вот в середине февраля известный диссидент и оппонент "рыцарей плаща и кинжала" Сергей Григорьянц представил свою новую книгу – ""Гласность" и свобода". И хотя с самим Сергеем Ивановичем у меня были какие-то несовпадения и расхождения, его книгу я прочитал от корки до корки - с большим интересом. ""Гласность" и свобода" захватывает своей многоплановостью, это и рассказ о десятилетиях диссидентского движения нашей страны, а автор – один из самых известных участников этого движения, это и ряд концептуальных построений и объяснений некоторых узловых моментов нашего недавнего прошлого, но это еще и своеобразный справочник перечисляющий тех, кто был негласным сотрудником советского КГБ. Сергей Иванович называет конкретные имена и это существенно проясняет события нашей новейшей истории, делает их более понятными.

Однако, книга Григорьянца, оказавшаяся, по сути, сенсационной, очень скоро утратила это качество. Дело в том, что сайт известного украинского журналиста Дм. Гордона начал публиковать – главу за главой - новую книгу бывшего подполковника КГБ Владимира Попова "Заговор негодяев". Не сказал бы, что она написана захватывающе, Попов – не писатель, но содержательно она превосходит по-моему все, что было написано прежде по этой теме. Читая "негодяев" совершенно ясно понимаешь, что все сферы жизни нашей страны, все учреждения, организации, институты, ведомства – все – находится под контролем спецслужб. Понимаешь, почему так важен для страны спорт – ведь международные соревнования позволяют легко попадать в самые разные точки планеты. Понятно, что религиозные отношения - это тоже не одни лишь дискуссии о будущем веры… Причем, если Григорьянц называет имена офицеров и внештатных сотрудников как бы осторожно, с некоторой оглядкой, то Попов выстреливает их, как в тире, громко, любуясь своим попаданием и со многими отвратительными подробностями… Да, Бог троицу любит. Как же не назвать еще и Александра Коржакова, который, в интервью Гордону, называет и имена и детали и все из той же сферы…

Спрашиваете – почему это важно, что это меняет? Историю про Солсбери и экс-офицера ФСБ Скрипаля вы помните, еще не забыли? Некоторые удивлялись – да кому он нужен, этот Скрипаль, никакой актуальной секретной информации про РФ у него уже быть не могло? Однако, знающие люди объясняли - Скрипалю досталось, чтобы никто другой из "бывших" не переметнулся и не стал болтать лишнее. Уезжай-не уезжай, но "на пенсии" или не "на пенсии" веди себя в полном соответствии. Старые друзья тебя не забудут…

Ну и еще один вопрос. До сих пор и только в разгар Перестройки, я читал про трех человек, которые согласились сотрудничать с органами. Имена агентов всегда держались в секрете, иначе, кто же сними будет общаться, да и кто станет "туда" записываться? И вот, оказывается, и эта стена рухнула – бери книгу Попова, там все написано… Кстати, хорошо, что наша пропаганда требовала от Украины не переходить целиком на украинский. Гордон прислушался и "Заговор негодяев" публикуется на родном нам русском языке!

Что, Вы считаете это не провал спецслужб, это просто изменение правил? Мне так не кажется…