Архівні фото дочок Путіна виклали в мережу

У мережі з'явилися архівні фото двох дочок президента Росії Володимира Путіна в підлітковому віці.

Їх опублікував побіжний екс-власник Межпромбанка Сергій Пугачов на своєму сайті. Знімки зроблені на його дачі і в будівлі Кремля на початку 2000-х років.

Дівчата на фото схожі на Марію Воронцову і Катерину Тихонову, яких називають дочками Путіна.

Дочки Володимира Путіна (pugachevsergei.com)

Дочки Володимира Путіна (pugachevsergei.com)

Дочки Володимира Путіна (pugachevsergei.com)

Дочки Володимира Путіна (pugachevsergei.com)

Дочки Володимира Путіна (pugachevsergei.com)

Раніше OBOZREVATEL писав, що Путін розповів, чим займається у вільний час.