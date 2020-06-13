Архівне фото молодого Путіна в кепці розсмішило мережу

Карина Бондаренко Новини Росії 04:20, 13.06.2020

У мережі відкопали архівне фото молодого президента Росії Володимира Путіна.

На знімку, зробленому в серпні 1999 року, Путін зображений на міжнародному авіасалоні "Макс-99" у місті Жуковський Московської області. Його опублікували на сторінці "Исторические фото" в Twitter.

Володимир Путін
"ІИсторические фото" в Twitter

Користувачі посміялися над знімком і порівняли його зі стоп-кадром з фільму "Гостя з майбутнього".

Скріншот
Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що в мережі з'явилося фото президента Росії Володимира Путіна в спортивному костюмі, яке викликало ажіотаж в мережі.

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