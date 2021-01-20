Корж – про арешт Навального: вовчий оскал Путіна вигідний Україні

Арешт російського опозиціонера Олексія Навального, незважаючи на його позицію щодо Криму – "кричуще свавілля", яке демонструє "кремлівське організоване злочинне угруповання".

Таку думку в блозі, опублікованому на сайті "Гордон", висловив засновник і генеральний директор консалтингового агентства RMC Grou Ігор Корж. Він нагадав слова Навального про те, що "Крим не бутерброд із ковбасою, щоб його повертати", але засудив затримання політика, оскільки воно суперечить демократичним цінностям.

Ситуація з Навальний, починаючи з його отруєння та продовжуючи арештом "за те, що посмів вижити", не може не викликати обурення "у нормальних цивілізованих людей", сказав Корж.

"І так, усе, що відбувається, те, як путінський режим, не соромлячись, оголює свій вовчий оскал, вигідно Україні. Чим більш кричущими будуть їхні злочини, тим швидше розуміння нелюдської сутності цього режиму дійде до тих аморфних західних політиків, які ще сподіваються або ж з особистих інтересів декларують надію на якісь партнерські відносини з монстром", – вважає підприємець.

Він упевнений, що росіянин пішов на свій арешт усвідомлено. Інцидент, на думку Коржа, "розхитує владу диктатури, сіє хаос, провокує народний гнів, протести".

Він сподівається, що ситуація викличе адекватну реакцію не на словах, а на ділі – у вигляді посилення санкцій проти РФ.

"А значить, наблизить створення передумов для якнайшвидшого падіння путінського режиму", – підсумував Корж.

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