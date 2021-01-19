Арешт Навального не вимагає уваги Путіна, президент його не боїться, – Пєсков

Затримання та арешт російського опозиційного політика Олексія Навального нібито не вимагає особливої уваги президента країни Володимира Путіна.

Про це в розмові з журналістами у вівторок, 19 січня, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС. Крім того, він заявив, що Росія не збирається враховувати позицію західних країн щодо цієї ситуації, а також назвав твердження про те, що Путін боїться Навального нісенітницею.

Представник Кремля також заявив, що "права всіх росіян гарантовані законами і наглядовими відомствами" і справа Навального, за його словами, нібито не виняток.

"Це не ситуація, яка вимагає особливої уваги президента. І Москва не має наміру враховувати думки, висловлювані з цього приводу з-за кордону", – сказав він.

Також Пєсков заявив, що Путін не боїться Навального.

"Це, звичайно ж, повна нісенітниця. Взагалі в цілому абсолютно не потрібно якимось чином асоціювати президента з порушенням законів Російської Федерації. А різні твердження, що хтось когось боїться, – це абсолютна нісенітниця", – сказав Пєсков.

За словами Пєскова, у ФСВП до Навальному "були і залишаються претензії", оскільки "були порушені певні правила".

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