Арешт Навального не вимагає уваги Путіна, президент його не боїться, – Пєсков
Затримання та арешт російського опозиційного політика Олексія Навального нібито не вимагає особливої уваги президента країни Володимира Путіна.
Про це в розмові з журналістами у вівторок, 19 січня, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС. Крім того, він заявив, що Росія не збирається враховувати позицію західних країн щодо цієї ситуації, а також назвав твердження про те, що Путін боїться Навального нісенітницею.
Представник Кремля також заявив, що "права всіх росіян гарантовані законами і наглядовими відомствами" і справа Навального, за його словами, нібито не виняток.
"Це не ситуація, яка вимагає особливої уваги президента. І Москва не має наміру враховувати думки, висловлювані з цього приводу з-за кордону", – сказав він.
Також Пєсков заявив, що Путін не боїться Навального.
"Це, звичайно ж, повна нісенітниця. Взагалі в цілому абсолютно не потрібно якимось чином асоціювати президента з порушенням законів Російської Федерації. А різні твердження, що хтось когось боїться, – це абсолютна нісенітниця", – сказав Пєсков.
За словами Пєскова, у ФСВП до Навальному "були і залишаються претензії", оскільки "були порушені певні правила".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Навального затримали одразу після його повернення в Росію 17 січня. До цього він чотири місяці перебував у Німеччині, де проходив лікування після отруєння.
В аеропорт "Внуково", куди мав прибути літак з опозиціонером, прийшло безліч його прихильників. Через це туди приїхали автозаки з ОМОНом, силовики почали застосовувати силу проти людей.
У підсумку Навального все ж затримали просто на стійці паспортного контролю і помістили під варту.
18 січня суд у підмосковних Хімках заарештував Навального на 30 діб.
Українські та західні політики, а також правозахисники відреагували на затримання опозиціонера і заговорили про можливість введення додаткових санкцій проти країни-агресорки.