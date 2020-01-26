"Апокаліптичні відчуття": у Росії забили на сполох через узурпацію влади Путіним

У Росії представники влади і правлячого класу шоковані й налякані змінами, який готується внести в конституцію країни президент РФ Володимир Путін.

Таку думку на блозі "Ехо Москви" висловила Лілія Шевцова.

"Всі чекали, коли ж Кремль почне вирішувати проблему "2024". До дрібниць були обговорені способи, як Путін може забезпечити собі довічне правління. Але як тільки президент почав реалізовувати свій проект "Нескінченність", ми опинилися в ступорі. Навіть самим розумним головам в путінському плані "2024" здалося ослаблення президентства в той час, як рух почався в зворотному напрямку", – розповіла вона.

Експерт зазначила, що в Росії виявилися не готові до кремлівських сюрпризів.

"Наша розгубленість зрозуміла: як можна логічно пояснити какофонію, позбавлену логіки?! Але експертне співтовариство, пояснюючи кремлівський план, примудрилося створити власні міфи.... Поки, незважаючи на несумісність з логікою і здоровим глуздом, операція "2024" йде без перешкод. Опозиційне поле деморалізоване. Провладні сили намагаються утрамбувати собою путінський шлях до довічного правління. Хоча, можливо, і не без внутрішнього жаху", – відзначила вона.

Володимир Путін

Шевцова пояснила, що успіх операції Путіна буде залежати від успішності роботи нового кабміну Михайла Мішустіна.

"Поки ми шоковані поточним. Між тим, стратегічні наслідки проекту "2024" повинні викликати апокаліптичні відчуття. Мова йде не про узурпацію влади. Хіба влада вже не узурпована?! Йдеться про те, що закладаються в конституції протиріччя ведуть до розкладання державного управління" , – підсумувала політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Олексій Венедиктов повідомив, що зміна конституції РФ і раптова відставка Кабінету міністрів веде лише до збереження президентом Володимиром Путіним контролю за вищою владою в країні.

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