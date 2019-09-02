"Аплодували Гітлеру!" Жириновський знайшов винного в початку Другої світової

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський назвав Польщу головним винуватцем початку Другої світової війни.

Відповідний пост він опублікував в особистому Telegram-каналі, заявивши, що "[Юзеф] Пілсудський першим нав'язувався в союзники до Гітлера".

"Пакт Пілсудського – Гітлера був підписаний ще в 1934 році. Польща, як і Франція з Великобританією, які пішли на Мюнхенську змову в 1938 році, мовчала під час анексії німцями Судетської області Чехословаччини, аншлюсу Австрії. Без цього про жодну війну Німеччини із СРСР у 1941-му і йтися не могло", – написав він.

"Це Європа вигодувала Гітлера проти СРСР, і Польща була в числі тих, хто аплодував Гітлеру. За що боролися, на те й напоролися", – підсумував політик.

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