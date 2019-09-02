Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Аплодували Гітлеру!" Жириновський знайшов винного в початку Другої світової

526 Читати матеріал російською

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський назвав Польщу головним винуватцем початку Другої світової війни.

Відповідний пост він опублікував в особистому Telegram-каналі, заявивши, що "[Юзеф] Пілсудський першим нав'язувався в союзники до Гітлера".

"Пакт Пілсудського – Гітлера був підписаний ще в 1934 році. Польща, як і Франція з Великобританією, які пішли на Мюнхенську змову в 1938 році, мовчала під час анексії німцями Судетської області Чехословаччини, аншлюсу Австрії. Без цього про жодну війну Німеччини із СРСР у 1941-му і йтися не могло", – написав він.

Новини
"Ми – з Україною!" Дуда підтримав Зеленського і жорстко звернувся до Росії

"Це Європа вигодувала Гітлера проти СРСР, і Польща була в числі тих, хто аплодував Гітлеру. За що боролися, на те й напоролися", – підсумував політик.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

Новые Известия

"Аплодували Гітлеру!" Жириновський знайшов винного в початку Другої світової

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Друга світова війна
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
Теги
політика Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...