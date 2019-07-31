В последнее время на ресурсах России появляется все больше таких себе размышлений "за жысть", где авторы – умеренные имперцы и безусловно – "русскомирцы", все сильнее ёрзают на стульях и аккуратно выдают в эфир мысль о том, что дело все сильнее пахнет керосином.

На самом деле, это – очень интересный тренд. Его гонят не записные "оппозиционеры", у которых из-под гражданского платья топорщатся конторские погоны, а совершенно системные люди, которым нравится именно имперский статус Московии, чтобы все боялись, и как водится "можем повторить". Назвать их оппозиционерами – просто нога не поднимается.

Самое важное в таких постах, что именно они считают опасными вещами. Нет, их не интересует "закулиса" или даже цена на нефть, их пугает именно качество самой системы, а именно учащающаяся череда системных ошибок. То есть, проколы происходят там, где их просто не было бы, если ничего не делать. Вот это их пугает всерьез. Вот некоторые моменты, которые оговариваются с предчувствием "большого шухера". Обратим внимание на тональность:

"В Москве не ожидали, что люди организуются, соберут подписи на выборы оппозиционных кандидатов. Надо было этот факт принять. Ну, было бы среди 45 депутатов Мосгордумы 5 оппозиционных. Ну и что? Но они пошли на грубейшие подлоги, которые видны абсолютно всем. Соответственно, даже самые лояльные режиму люди от него отшатываются, его осуждают".

Не правда ли, очень интересный текст? Автора ничуть не пугает то, что в РФ давно нет никаких выборов как явления, его не интересует то, как отработана имитация самих выборов, он не понимает, зачем нужен был весь этот цирк из-за мизерной кучки депутатов, которые все равно – ничего не решают. Он-то прекрасно знает, что человек, стремящийся к должности или посту и получивший его – разные люди. Он не видит в этом проблем. Однократное погружение рыла в корыто с бюджетом вылечивает почти всех оппозиционеров от их фантазий. Так зачем надо было из этого делать маски-шоу и злить публику, которая и так обозлена? Кстати, вот цитата по этому поводу.

"Он (режим – ред.) катился к гибели и в 2013 году. Тогда большинство людей было недовольно режимом Путина, хотело его сменить, но они не были так озлоблены. А сейчас они просто озлоблены".

А злит людей как раз бестолковость власти, которая допускает явные ошибки на ровном месте, вот, например:

"Пожары в Сибири – это объективная реальность. Конечно же, халатность власти, все деньги разворовали, поэтому бороться с ними трудно. Но никто же не заставлял губернатора Красноярского края говорить: “Ничего страшного, пусть лучше выгорят леса, это естественный процесс”. После этих слов, конечно же, все возмутились".

Между прочим, имперскость этого деятеля не вызывает сомнений хотя бы потому, что Украина – тоже является одной из причин этих опасений. Причем, не просто Украина, а вот что:

"Кстати говоря, здесь очень важен и украинский фактор. Обманутые ожидания. Почти все в 2014 году думали: вот, Путин восстанавливает чуть ли не Советский Союз, сегодня – Крым, завтра – Украина… Ничего этого, естественно, не получилось. Никому лучше жить не стало ни в Крыму, ни в России".

То есть, имперец как бы взывает к власти, мол что же вы творите? Вы – оторвались от жизни, и уже просто не попадаете в такт даже самого лояльного населения, а оно эту лояльность стремительно утрачивает. Причем, происходит это не под внешним воздействием, и даже не в следствие действий оппозиции, а посредством действий самой власти. Из этого следует вывод-предупреждение.

"И люди просто злы на самих себя. И их злость на самих себя проецируется на того, кому они еще недавно так верили. То есть на Путина. И, конечно, на его окружение. Путин – символ этой системы, всей этой чиновничьей системы, которая образовалась за время его правления и управляет Россией".

В общем, уже давно мы писали о том, что агрессия против Украины вылезет РФ не просто боком, а смертью. Причем, это не будет прямое военное поражение с нашими танками на красной площади, но куда более масштабный внутренний процесс огромной разрушительной силы. Москва слишком усердно поджигала фитиль, подложенной под Украину бомбы. Да, это принесло нам много горя, но бомба уже взорвалась, и мы видим последствия, и потихоньку их разгребаем. Но она подожгла и фитиль собственной бомбы тоже. Пока он горит и многие это видят понимая, что тушить его уже невозможно, ибо некому, а потому – надо готовиться к огромному взрыву.

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