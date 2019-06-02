В российском Дзержинске, что в Нижегородской области, случился небольшой взрыв. Собственно говоря, местные жители привыкли к таким инцидентам, поскольку на окраине города находится научно-производственное объединение "Кристалл". Название предполагает, что там окопались ювелиры или часовщики, но на самом деле, там производят совсем другое.

На одной территории там находится НИИ и производство взрывчатых веществ и смесей. На самом деле, это – ведущее производство оборонно-промышленного комплекса РФ, где выпускают все виды взрывчаток, от тротила до гексогена. Проще говоря, все то, что взрывается в Украине или Сирии, с большой вероятностью, снаряжено взрывчаткой именно отсюда.

Совсем недавно, 1 апреля, на заводе уже произошел взрыв и пожар, но в этот раз все было куда более зрелищно и масштабно. Сообщают о двух взрывах в цеху по производству тротила. Бахнуло так, что на территории предприятия оказались разрушенными пять зданий. Очевидцы говорят о том, что производственный цех сильно пострадал, а склада готовой продукции – и вовсе нет, а на его месте присутствует огромная воронка. Звук взрыва был слышен в областном центре, за 30 км от места происшествия, а в самом Дзержинске из окон многих зданий вылетели стекла. Облако, образовавшееся после взрыва, поднялось до уровня облаков и не рассеивалось в течение часа.

К вечеру стало известно о 82 пострадавших, 18 из которых доставили в больницу. Со слов местных властей, погибших нет, хотя сила взрыва и визуальные его последствия говорят о том, что жертвы могут быть, только обнаружить их гибель удастся только после того, как те долго не вернутся домой. Оно и понятно, попавшие в эпицентр взрыва – могли просто испариться.

Пикантной деталью этой истории является то, что после взрыва 1 апреля на заводе работала специальная комиссия, которая должна была установить причины аварии. По результатам работы, комиссия отстранила от работы директора предприятия, но как выяснилось, взрыв на заводе вполне может произойти и без директора.

Новини Остановите войну с Украиной

Во всем этом радует всего один момент. Ни мы, ни сирийцы никак не могли передать свой пламенный привет заводику, производящую смерть для наших граждан, но вот оказалось, что завод не обязательно поражать ракетой или чем-то подобным. Он может взорваться и по собственным причинам.

Хотя, радует и реакция властей. Они заявили, что вредных веществ не было выброшено и все могут дышать спокойно. Но в самой форме подачи о выбросах, содержался момент, который не может не настораживать. Оказывается, что в воздухе не обнаружили не только никаких вредных веществ, но и повышенной радиации. Вроде бы там не должно быть радиации в принципе, но если ее усиленно замеряли, то кто его знает.

В любом случае, лето началось нескучно, и наверняка, принесет оно еще немало интересного.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.