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9 вересня • оновлено в 11:10
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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В России раскручивается истерия

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Часто так бывает, что кто-то искусственно препарирует какую-то новость, вбрасывает ее публике, та вгрызается в нее зубами и мутузит как Тузик грелку, но потом "ты украл или у тебя украли" — уже не важно, поскольку тема-то была о краже. Нечто подобное у нас происходит просто конвейером, но для того, чтобы увидеть, как это работает, приведем показательный (в прямом смысле слова) пример таких нехитрых, а потому – особенно отвратительных манипуляций. Те, кто на них поддается – патологические клиенты "лотерей", наперсточников, катал и прочего. Вот как это работает.

Примерно неделю назад в РФ раскручивалась истерия по поводу того, что в Польшу на мероприятия, посвященные 80-тилетию начала Второй Мировой Войны поляки не позвали Путина. Маховик пропаганды стал раскручиваться с тем, чтобы к 1 сентября, самой дате мероприятия, вывести его на максимальные обороты. На поляков были вылиты килотонны грязи, а ближе к этой дате, уже начали проскакивать искры угроз. В таком случае, на сцену выпускается бесноватый Жириновский, который формализует старую истину: "что у умного в голове, то у дурака на языке". Уже сколько раз он призывал применить ядерное оружие против Украины, Турции, Европы, Штатов и целого ряда стран – не счесть, но ни разу за это его не привлекли к ответственности, которая предусмотрена российским же УК. Это значит, что он озвучивает имеющееся мнение и делает это в виде угрозы, сознательной и своевременной. И вот 26 августа выходит это:

Желающие могут посмотреть видео целиком, а у кого нет на это времени, начните смотреть с пятой минуты и в течение пары минут. Там он говорит буквально следующее:

"…Снесем к черту Америку – 300 млн., половину Европы – еще 300 млн. и так – по частям, где там плохо говорили о россии. Надо наказать всех. Но надо покончить с этой угрозой… И будем праздновать и 9 мая и, условно 1 сентября…" Вот оно как. Там не за ресурсы хотят воевать, не за пути снабжения, а наказать тех, кто плохо о них говорит. И главное, все таки деменция подбирается и к нему, а потому старик проболтался про 1 сентября как причину этой истерики. Вот к чему все это дело раскручивалось.

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Но пропаганда еще не набрала максимальных оборотов, когда резко был сорван стоп-кран. Жирик исчез в свою табакерку, а риторика СМИ перескочила на то, что вот Путин в Польшу не едет, но и Трамп – тоже предпочел играть в гольф. Все! Отбой! Уже никого не бомбим и вообще – плевать на мероприятия, посвященные началу войны. Внезапно эта тема перешла из верхушки топа новостей – в разряд анекдота, мол: собрались там непонятно кто, непонятно зачем, нам это вообще до лампады! А все почему? Потому, что Трамп играет в гольф.

Но вот вся остальная мировая пресса пишет о том, что президент США отменил все свои мероприятия за рубежом в связи с тем, что к побережью Флориды приближается ураган пятой, катастрофической категории. Проще говоря, если он выходит на сушу, после него остается лунный пейзаж, с разрушенными строениями и почти полностью уничтоженной растительностью. В то время, когда Трамп находился в состоянии готовности принимать решения президентского масштаба, из юго-восточных штатов полным ходом эвакуировалось около двух миллионов граждан США. В полную готовность приведены вооруженные силы, национальная гвардия, силы правопорядка и береговая охрана США. То есть, в Штатах введен план реагирование на природную катастрофу и понятно, что все ключевые государственные деятели были посажены "на казарму", в том числе и Трамп.

Ураган Дориан ударил по Багамским островам со всей своей мощью урагана пятой категории и с силой ветра около 300 км/ч. Это значит, что он просто сметал все на своем пути и гнал перед собой приливную волну.

Здесь мы приводим видео того, что он натворил на Багамах и чего ждали на восточном побережье США.

Не правда ли, выглядит как настоящая катастрофа. РФ никогда не сталкивалась ни с чем подобным, и случись там такое, жертвы будут измеряться десятками тысяч. Но Штаты сработали на упреждение, хоть к счастью, Дориан растратил свою энергию на Багамах и не принес особых разрушений в Штаты. Он так и не вышел на берег и вдоль побережья ушел на север. Тем не менее, была отработана общенациональная программа защиты от природной катастрофы, а на Багамах уже работают подразделения береговой охраны и вооруженных сил США.

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То есть, американцам, в том числе и Трампу, можно поставить очень высокий балл оценки за то, как все было организовано, хоть полностью это качество работы проверить не удалось. Но все делали то, что должны были делать.

А теперь посмотрим на те СМИ, которые поливали помоями тему польского первого сентября, а потом – Трамп играет в гольф, вместо визита в Польшу. Хоть кто-то, что-то по этому поводу сказал? Никто и ничего. Они вылили помои, а вы там в них копайтесь. Вот так оно работает и у нас, в том числе – прямо сегодня. Просто смотрите на поток деформированной информации, сравнивайте его с тем, как это описано здесь и попробуйте найти ключевые отличия. Чем внимательнее будете сравнивать, тем четче увидите руку шеф-повара, размешивающего помойное варево.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Теми
російська пропаганда Російська воєнна загроза Друга світова війна
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії пропаганда
Джерело
Джерело: dl-news.defence-line.org
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Поляки помнят как советы с нацистами Польшу делили.
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Chernoknizhniy Igor, надо бы исправить не справедливост и последствия преступного пакта и вернуть земельку бедным ляхам, союзникам гитлера, а то от тех земелек, что они вместе с гитлером у Чехословакии отняли им маловато будет
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
странно, а че это калоедус так рьяно стал подлизывать Трампу, если бы во время выборов выяснилось, что Трамп играл в гольф вместо поездки в Польшу, сожрал бы ведь с потрохами и визжал какая клинтон умница
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Manfred Anry
Manfred Anry
Прочитав статтю і коменти. І як завжди російські блогери прорвало поносом. Ну тут немає нічого дивного-В сортире родился-очку молился.
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