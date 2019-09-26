Буквально в ближайшие дни должно случиться неизбежное. В небе встретятся новейшие самолеты пятого поколения F-35 и то, что летает с опознавательными знаками последней империи и первого всемирного лепрозория. В общем, обе стороны смогут оценить противника, что называется "с глазу на глаз".

Для справки, в последние годы НАТО многократно усилила свои полицейские воздушные силы и связано это с повышением активности российской авиации у границ стран НАТО и конечно же с агрессией РФ против Украины. Военные поняли, чем эти полеты могут закончиться, а потому – с приближением российских самолетов к границам стран НАТО, поднимаются истребители, которые сопровождают противника, в готовности срубить его, буде возникнет какая-то опасность.

Поскольку в НАТО входят разные страны как по своему размеру, так и по составу вооруженных сил и некоторые страны не имеют или почти не имеют истребительной авиации. В связи с этим, патрулирование прилегающего к ним, воздушного пространства, осуществляется силами авиации других, более крупных стран, которые командируют в это место свои авиационные группы.

Это в первую очередь касается стран Балтии, но и воздушное пространство, прилегающее к Исландии – тоже является горячим местом. Там пролегает один из коротких маршрутов из Европы, в сторону Восточного побережья Северной Америки. Поскольку Исландия не может самостоятельно парировать регулярные вояжи российских самолетов, то там постоянно находятся группы боевых самолетов стран НАТО, которые и осуществляют перехват российских самолетов и их дальнейшее сопровождение.

Прямо сейчас произошла ротация авиагруппы и в международный аэропорт Кефлавик, со своей авиабазы Амендола, прибыла авиагруппа ВВС Италии "13 ° Gruppo, 32 ° Stormo".

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В общем это – рутинная миссия и она не стоила бы особого внимания, если бы в ее состав не входили новейшие F-35, которые сопровождает воздушный танкер КС-767А, грузовой С-130J и Р-72А. По сути это является боевым развертыванием авиагруппы самолетов пятого поколения. Их получает целый ряд стран, но боевое развертывание прошли группы самолетов ВВС США, Израиля и Великобритании. Причем, Штаты и Израиль уже имеют и опыт боевого применения этих самолетов. Британия же развернула свои F-35 на авиабазе Акротири на Кипре, где они выполняют уже конкретные боевые задачи. Италия стала четвертой страной, которая уже может оперировать самолетами пятого поколения уже в штатном порядке.

Собственно говоря, нынешнее патрулирование, которое начнется после того как группа получит соответствующий сертификат НАТО и будет выполнением боевой задачи по перехвату российских самолетов. Так, нос к носу, они в небе еще не сталкивались и это будет первый опыт контакта новейших машин НАТО с российской авиацией. Думаю, что это будет полезно для обеих сторон. Россияне пока не имеют возможности так оперировать самолетами, которые они выдают за пятое поколение и вышлют то, что есть. Российские пилоты увидят своими глазами завтрашний день боевой авиации, а итальянцы увидят возможности своих машин в противостоянии с самым вероятным противником из возможных. Случится это либо в конце этого месяца, либо в начале следующего.

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