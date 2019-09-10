Для тех, кто недавно хлопал ушками, кричал "ура" и подбрасывал вверх чепчики и носки по поводу того, как замечательно все обошлось с заложниками, грядет новое испытание сообразительности и способности оправдывать и оправдываться.

Как известно, до конца года истекает транзитный договор Газпрома и Нафтогаза, который Украина неукоснительно исполняла даже в условиях войны с той же РФ, а точнее – с Газпромовкой, поскольку война была процентов на 80 в интересах именно Газпрома. Всегда главным инструментом, которым Москва душила Украину, были кабальные условия поставок газа. Особенно бестолковым стоит вспомнить, как Москва перекрывала нам газ.

Одним из главных достижений прошедших пяти лет было радикальное решение по газу. Украина перестала покупать газ у Газпрома полностью и стала брать его в Европе. При этом, в судах доказала кабалу газпромовских договоров, которые были отменены полностью.

Важно то, что уже четыре с лишним года Украина покупает газ так, как это делают другие страны – на рынке Европы, где он торгуется не от Газпрома или кого-то еще, а как просто газ, не важно из какого источника. Собственно говоря, это и есть элемент независимости страны, в данном случае – энергетической.

А вот транзит газа через территорию Украины продолжался все это время, за что были получены соответствующие платежи. Но вот контракт заканчивается и с первого января 2020 года транзит следует урегулирует соответствующим контрактом. Порошенко выстроил позицию Украины таким образом, что мы стояли по одну сторону баррикад с ЕС и вместе подошли к моменту неизбежных переговоров.

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И вот эти переговоры должны состояться через несколько дней, в связи с чем в понедельник Путин имел встречу с Миллером, которому давал ценные указания по поводу того, как и о чем следует вести переговоры. Просто для справки, фактически Газпром не имеет свободы заключения международных контрактов и уж тем более – формирования цены. Все существенные условия этих контрактов выписываются в Кремле с подачи Путина. Это не домыслы.

Такие признания, в профильном журнале Газпром, делали первые лица корпорации, причем – не один раз. В общем, о том, что Газпром является одновременно и карманом и удавкой лично Путина, который пользуется ею все свои годы нахождения у власти, с того момента, когда из Газпрома изгнали Рэма Вяхирева, профессионального газовика, а на его место посадили просто личного кореша Путина, подельника по Тамбовской ОПГ – Лёху Миллера. С тех пор ничего не изменилось.

И вот из того, что предоставлено прессе, вырисовывается то, к чему готовится Москва. Путин говорит Миллеру о том, что заключение или не заключение транзитного контракта должно зависеть от того, на каких условиях Украина подпишет контракт о прямых поставках газа от Газпрома.

Для особо тупых повторяем, Путин и Миллер готовы вести переговоры о транзите газа не просто в обмен на лишение Украины энергетической независимости, но лишение на условиях Газпрома.

Если кто еще не понял, речь идет о реколонизации и прямой сдаче не просто интересов Украины, а ее независимости.

Похоже на то, что шоу с заложниками как раз было ловлей на живца даже не зе и его бригады, а лохов, которые должны проглотить все это. Так что мы еще раз возвращаемся к мысли о том, что спектакль с заложниками имел совсем другую цель, а именно – прикрытие торговли независимостью Украины.

Замечу, речи Миллера и Путина каждый может найти в Сети самостоятельно, а выводы из них – наша версия, предположение. Формулируя ее, мы больше всего хотели бы ошибиться в наших выводах, но если это случится именно так, как Путин поручил Миллеру, то это значит, что Украину укладывают под Путина, но и это еще не все.

С нашими западными соседями проведен огромный комплекс технических и правовых мероприятий, чтобы обеспечить надежные поставки газа, и они сами подстроили свои транспортные системы под наши потребности. Если наши деятели подыграют Путину, это буде еще и позорный кидок наших партнеров, которые помогли нам слезть с путинской газовой трубы в самое тяжелое время и под огромным давлением Москвы.

В общем, мы предупредили, а дальше – увидим, как оно будет выкладываться. Если мы окажемся правы, то этот обмен будет для Украины золотым, а по сути – позорным актом энергетической капитуляции. А теперь все, кто пытался подпевать хору, поющему осанны замечательному обмену, советуем раскрыть пошире глазки и посмотреть, в чьих руках дирижёрская палочка. Собственно говоря, ее уже даже никто не прячет, поскольку прятать-то не от кого. Живите с этим!

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