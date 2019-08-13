Мы уже несколько раз закрывали тему взрыва ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, на испытательном полигоне в районе поселка Ненокса, Архангельской области, что в России. Казалось, что тема окончательно исчерпана, поскольку кроме собственных выводов, была получена информация от американских коллег, а потом и от самих россиян – руководителей предприятия, чьи специалисты устанавливали ядерную установку в ракету и погибли во время взрыва.

Но на представленном видео было ценным только одно – подтверждение взрыва именно Буревестника, со всеми вытекающими последствиями. Все остальное – дозволенный минимум информации, через который они не могут переступить в принципе. Кроме всего прочего, они сообщили о том, что во время взрыва был небольшой всплеск радиации, но теперь все не просто хорошо, а даже отлично Правды, когда бахнул Чернобыль, точно такие же мужики с красными от водки мордами, рассказывали о стабилизации ситуации, а главное – отсутствии радиации. А происходило это в тот момент, когда можно было подкуривать просто от окружающего воздуха.

В этой связи, некоторый интерес вызывает информация от осведомленных местных жителей, которые на условиях анонимности, рассказывают вещи, совершенно не вяжущиеся с рассказами сотрудников Росатома.

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Как всегда, мы не даем ссылок на вражеские источники, но даем именно тот кусок, который был записан со слов такого осведомленного местного жителя. Насколько это соответствует действительности, каждый может решить самостоятельно. Мы просто даем альтернативный взгляд на ситуацию, что называется изнутри.

"…По данным нашего информатора, речь идет о взрыве крылатой ракеты с ядерным двигателем. Инцидент, по его словам, произошел на военном морском полигоне. Истинное количество тех, кто погиб в момент детонации и от последующего облучения, составляет 15 человек, утверждает он. Названное им число погибших в несколько раз превышает данные Минобороны, которое изначально заявляло о двоих умерших, а также сведения Росатома, признавшего пять смертей среди своих сотрудников.

Как рассказал наш собеседник, все выжившие получили “комбинированные ранения” различной степени тяжести, а также дозу радиации, которая 60-кратно превышает предельную норму и ведет к неизбежной смерти. По неизвестной причине раненых не стали размещать в военной клинике Северодвинска, которая, как утверждается, располагает необходимыми средствами реагирования на подобные случаи. Вместо этого сразу после происшествия их доставили в областной центр, где развезли по трем разным клиникам. Троих в тот же день разместили в областной больнице.

Работники санитарной авиации, участвовавшие в транспортировке из Северодвинска, не были ознакомлены с опасностью радиационного заражения. Аналогичным образом военные оставили в неведении персонал архангельской больницы. По этой причине местные врачи не осуществили противорадиационное обеззараживание, именуемое “дезактивацией”, и проводили процедуры без надлежащих средств защиты от облучения, тогда как в Северодвинске, настаивает наш информатор, таковые имелись. Утром в пятницу пострадавших отправили в аэропорт – по всей видимости, для дальнейшей перевозки в Москву с целью дальнейшего помещения в государственный биофизический центр имени Бурназяна, который специализируется в том числе на вопросах радиационного заражения. В итоге, как сообщает наш собеседник, из троих человек вылететь в столицу смог только один: остальные погибли во время перемещения.

“Анализ крови у пострадавших менялся каждый час: кровь у них за те несколько часов просто сварилась. Это говорит о чудовищном облучении. Самому старшему из троих было 29 лет”, – заявил информатор.

Тем временем спецслужбы, представители которых с момента инцидента присутствуют на территории больничного городка, добились практически полного информационного “штиля” в Архангельской области. Нейрохирурги, травматологи и реаниматологи областной больницы были вызваны в Федеральную службу безопасности, где их вынудили подписать документ о неразглашении сведений об инциденте.

Аналогичные требования были, очевидно, выдвинуты и к местным чиновникам: именно этим, по всей видимости, объясняется тот факт, что администрация Северодвинска удалила с сайта первоначальное сообщение о скачке радиации, сославшись на компетенцию Минобороны.

По этой же причине, как предполагается, в Северодвинске были отключены практически все информационные табло с данными радиационного фона. Единственное место, где они все еще работают, остается остров Ягра: по данным нашего источника, там был отмечен показатель в 15 миллизиверт, что в 2500 раз превышает неопасную для здоровья предельно допустимую норму в 0,6 микрозиверт. (Здесь необходимо отметить, что, наш собеседник, не являющийся специалистом в данной области, вероятно, ошибся: речь, возможно, идет о 15 микрозиверт. В таком случае мы имеем дело с превышением в 25 раз, что в целом соответствует данным, которые раннее озвучивала организация Greenpeace, обратившаяся к российским властям за разъяснением).

Полная безвестность подтолкнула местных жителей, отнесшихся к происходящему со всей серьезностью, к самостоятельным поискам превентивных мер защиты: в Северодвинске скуплены запасы йода, наблюдается дефицит алкоголя и полное отсутствие дозиметров в продаже.

В то же время во всех медучреждениях указано проводить обязательную влажную обработку обуви с целью предотвращения возможного заноса радиоактивной пыли. В профессиональных кругах, включая медицинские, распространена негласная рекомендация: следует отказаться от ряда потребляемых ресурсов Северодвинска – водопроводной воды, молочных продуктов, рыбы.

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На момент поступления данной информации от собеседника все предметы, которые имели отношение к инциденту – “окровавленные каталки, белье, инструмент” – оставались свалены в хирургическом отделении архангельской больницы в ожидании дезактивации. Тем временем медики жалуются на пренебрежение их жизнями в интересах секретности.

В настоящее время в регионе наблюдается практически полное отсутствие шагов по тотальной очистке местности от радиации, провести которую, по всей видимости, необходимо. Йод в качестве индивидуального средства защиты совершенно не подходит: в случае перорального употребления он крайне токсичен. По мнению специалистов, единственной возможностью для того, чтобы нейтрализовать панику среди населения и предотвратить сопутствующие ей ошибки, могли бы стать, во-первых, доступ населения к счетчикам Гейгера, во-вторых, отсутствующая сейчас адекватная система оповещения о наличии или отсутствии радиационной угрозы в Архангельской области. Среди прочего, очень важно знать метеорологическую обстановку в районе вероятного радиационного выброса: степень загрязнения жилых зон будет зависеть от направления ветров".

В общем, дедушкина игрушка, которую Путин показывал в виде мультика и которой грозил миру, уже начала косить своих жертв, прямо у себя дома. Если местные жители правы, то им уже нет смысла завидовать украинцам, глядя американский фильм "Чернобыль", теперь у них есть свой, пусть и не такой большой, но Чернобыль. За это они могут сказать спасибо деду Вове и надеяться на то, что такие аттракционы могут быть устроены и в других местах, чтобы жители отдаленных районов не завидовали тем, у кого уже весело.

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