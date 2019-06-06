Уже стало привычным такое положение, что Владимир Путин является одним из самых закрытых руководителей государств, на текущий момент. В самом деле, многочисленные версии профильных специалистов о том, что "Путин" – явление собирательное и состоит из нескольких человек, геометрически напоминающих первую версию Путина, могут пояснить полную секретность всего, что касается лично Путина.

Например, никто толком не знает, какой у него рост. Казалось бы, особого смысла в этой информации нет, но если это так, то зачем из этого делать кромешную тайну? То же самое касается состояния его здоровья. Двадцать лет назад все желающие прекрасно знали о том, что случилось с предшественником Путина, в результате чего у того была повреждена рука. Ну а за эпопеей операции на сердце Ельцина, следила не только РФ, но и все желающие во всем мире.

А теперь хоть кто-то знает, что там со здоровьем шестидесятипятилетнего старика? Нет, это – тайна за семью печатями! Да, сейчас он все равно на 10 лет старше Ельцина, на день его смерти, но Борис Ельцин оставил свой пост в 68 лет, то есть – вполне сопоставимый возраст, а вот на момент проведения той самой операции шунтирвания на сердце и двух его остановок перед операцией, Ельцину как раз было 65 лет, как сейчас Путину. Но никто и ничего не знает, в этом плане, как теперь никто не знает наверняка, настоящий царь или нет и если настоящий, то какой из набора уже явно отличающихся друг от друга Путинов или Путиных.

Видимо это и другие, явно не вписывающиеся в привычный набор представлений о лидере страны, особенности личной жизни и личности Путина, обусловили режим секретности всего, что так или иначе его касается, включая и семейную жизнь. Это – очень необычно для цивилизованного мира, поскольку лидеры государств демонстрируют своих жену/мужа и даже домашних животных, если таковые имеются.

Здесь – нет ничего подобного. Его служба протокола и служба безопасности, разрабатывают мероприятия, которые изредка случаются вне пределов его охраняемых резиденций таким образом, чтобы не оставит никаких следов Путина, способных стать предметом изучения. Ни слюны на столовых принадлежностях, ни отпечатков пальцев, ничего.

Все это означает лишь одно: там есть что скрывать и оно настолько грандиозно, что служба безопасности буквально держит в руках самое дорогое, что есть у Путина – яйцо, в котором находится игла. Понятно, что люди из его личной охраны – особого сорта и особой личной преданности. А раз так, то опричники должны иметь стимул для молчания и пресечения любой утечки компромата.

Это после смерти Путина, они выстроятся в очередь у продюсеров Голливуда для того, чтобы продать свои наблюдения о царе, подтвердив свои рассказы соответствующими документами, видео и аудио записями, а пока они демонстрируют высшую степень лояльности. Возможно, кто-то пытался сделать шаг влево или вправо, но скорее всего, на их могилы даже цветов не носят. А остальные – пребывают в фаворе.

Как раз тогда, когда вопросы о том, который из них – настоящий Путин стали просачиваться даже в прессу, охрана Путина стала кузницей кадров для должностей губернаторов субъектов федерации. То один, то другой охранник, уходили на должность руководителя области, а еще действующие сотрудники СБ получили мощный и наглядный символ того, как царь жалует своих охранников жирными должностями.

Эта тема, неожиданно стала предметом обсуждения на одном из брифингов пресс-секретаря Путина – Пескова. Вопрос был задан издалека и касался отставки, по собственному желанию, губернатора Архангельской области Сергея Морозова – бывшего сотрудника ФСО – личной охраны Путина. Пескова спросили о причинах отставки и о том, вышел ли Морозов из доверия. На это Песков ответил ярко и однозначно.

Он заметил, что Морозов будет работать в столице и доверие к нему не исчерпалось, а отставка вызвана обстоятельствами личного характера. И на уточняющий вопрос о том, не отказался ли Кремль от практики назначения охранников на губернаторские должности, ответил: "Нет, наоборот. Этот опыт считают (его величество Путин) успешным".

Можно только представить, какую тайну хранят охранники, если все выглядит именно таким образом.

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