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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогерВсі статті автора

Сталину прилично намяли бока прямо за Мавзолеем

4.3тЧитати матеріал російською

Осенью 1917 года власть в Московии захватили большевики. В общем, слово "захват" здесь употреблено в его самой слабой итерации, поскольку этот процесс можно сравнить с упавшим и котящимся яблоком, которое на ходу поднял прохожий. Тем не менее, формализовав переход этой власти, большевики встали перед тем же вопросом, что отцы-основатели США. То есть, власть – вот она, уже в руках, а какую форму ее осуществления придать – вопрос.

Ответ на этот вопрос лежал в большевистской теории, где фундаментальным был принцип народовластия. То есть, налицо – отказ от любых форм монархического управления, и формально были заявлены пусть и своеобразные, но все же – демократические принципы построения государства. Последующие события показали, что с демократией там как-то не сложилось, поскольку демократический режим легко перешел в режим диктатуры.

Это пояснялось началом иностранной интервенции, а потом – гражданской войной. Но Штаты пережили множество войн, в том числе, одну масштабную гражданскую, которая унесла гигантское, как для США 19 века, количество жизней. Да и продлилась она четыре года, однако диктатура в США не вводилась, и понятно, что не прижилась бы даже в самых жестких условиях.

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Корни этого отличия лежат именно в той гибридной форме правления, которую избрали большевики. Если в Англии монархия была формальной, и фактическое управление страной – демократическим, то большевики создали полный антипод этой системе. Формально они объявили себя демократией, а по факту – создали особый вид монархии, который обрел законченную, династическую форму в КНДР.

Суть этой монархии заключалась в том, что во главе государства становился человек, согласованный теми силами, которые и являются фундаментом государства. По сути, это было не наследование по крови, как в настоящей монархии, и конечно же – не результат демократических выборов, но каким-то консенсусом подковерных манипуляций.

Так, самым первым правителем страны большевиков стал Ульянов-Ленин. Он был откровенной марионеткой германского Генштаба, которую тот планировал использовать по своему усмотрению. На этом ресурсе имеется десятка два статей на эту тему, и потому мы просто не станем углубляться в обсуждение вопроса, кто именно, как и зачем поставил Ленина у власти. Нам важно только то, что его хозяева полагали, что он у них настолько в руках, что его огромной страной можно крутить как хочешь. Но в силу различных обстоятельств, марионетка осталась предоставленной самой себе и стала действовать самостоятельно.

Что тут важно отметить. Ленин умер в начале 1924 год и правил совсем не продолжительное время. По сути, перед смертью он уже выжил из ума и просто физически не мог осуществлять функции верховного властителя страны. Однако, изначально было понятно, что должность руководителя страны – пожизненная, а значит, она имеет квази-монархический вид, ничего не имеющий общего с ротационным принципом американцев.

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После смерти Ленина встал вопрос о том, кто встанет на его место и снова за кулисами схлестнулись различные группировки большевиков, и основным претендентом на этот пост был Лев Троцкий (Бронштейн). Однако, этот тип был слишком импульсивным и харизматичным, а потому – коллеги по партии и правительству понимали, что если они вложат в его руки верховную и неограниченную власть диктатора, а Троцкий был одни из теоретиков "Красного террора", то это будет кровавая баня.

Поэтому, на первый пост был выдвинут и поддержан различными противоборствующими группировками неказистый и убогий поц, провинциал Иосиф Сталин. Он выглядел настолько слабо, что возможность манипулирования им была очевидной. Тем более, вверху ходили забавные истории о том, как после одного из многочисленных парадов, Сталину прилично намяли бока, прямо за мавзолеем, два рослых кавалериста Троцкого.

В общем, Сталина никто не воспринимал как самостоятельную, а тем более – сильную фигуру. Его выдвинули только для того, что он делал то, что ему скажут. Что было потом – все хорошо знают. Он физически уничтожил своих обидчиков, оппонентов и те теневые группы, которые предполагали им манипулировать. А потом – сделал террор главным инструментом своего правления, и как следует монарху, не выпускал из своих рук руководство страной до самого конца своей жизни в марте 1953 года.

После долгой чехарды и поиска человека, которого следует поставить на главный пост, был выбран чудаковатый и явно недалекий Никита Хрущев. Но буквально через несколько месяцев после назначения, он показал, что даже такой лоховатый и вроде бы безобидный малый легко превращается в диктатора, за что его успели сместить, пока он не раскрыл сталинские расстрельные ямы для пополнения их свежими трупами.

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А вместо него был подобран опять же человек, выглядевший абсолютным тюфяком и которым можно легко управлять находясь в тени. Речь идет о Леониде Брежневе, который очень быстро прихватил власть настолько крепко, что манипуляторы вылетели со своих кресел как пробка из бутылки, но хоть не в могилы. То же самое было и с туповатым Горбачевым, но и он оказался не "манипулябильным", и в результате совок почил в Бозе.

РФ – 1999 год. Олигарх Абрамович, близко контактировавший с семьей Ельцина, взялся устроить транзит власти от уже разваливающегося от болезней Ельцина. Поскольку он все организовал, то представлял, что будет серым кардиналом, произвольно правящим своим протеже. В первую очередь, он планировал расправиться со своими конкурентами и подмять под себя основные денежные потоки страны. В итоге, Березовский вынужден был бежать в Великобританию, укрываясь от расправы своего ставленника, который очень быстро превратился из тряпичной куклы, в кровожадное животное.

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Здесь мы заметим, что Борис Абрамович имел куда больше денег, связей и возможностей, чем наш комбинатор Коломойский, и все это не спасло его от смерти, которая теперь признана как насильственное удушение. Он тоже решил сыграть в эту игру, которая всегда плачевно кончается для кукловода. Возможно, он думает, что кровная мудрость и хитрость его спасет, но она не спасла Ульянова-Ленина (полукровку), не спасла Троцкого-Бронштейна, как не спасла и Березовского, а Рома Абрамович – принимавший участие в этой манипуляции с Путиным, как-то не задержался в РФ после всего этого и теперь вынужден проживать в Израиле.

Хотя конечно, Коломойский может считать себя исключением из правил, но история это решает по-своему, жестко и показательно. В этой партии он точно не выиграет хотя бы потому, что он уже прокинул явную креатуру своего ситуативного партнера из Москвы, а эти игры заканчиваются плохо – визитом паломников к какому-то монастырю, церкви или синагоге. Ставка в такой игре – собственная жизнь, а возможно, (как в деле Скрипаль) и жизнь родных и близких.

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Тема
Російська воєнна загроза
Особи
Йосип СталінВолодимир ПутінІгор Коломойський
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Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:defence-line.org
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Боже, что это было? Этот дятел историю бы подучил штоли, прежде чем буквы писать.
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