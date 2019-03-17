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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогерВсі статті автора

Совок заморил миллионы украинцев голодом

18.9тЧитати матеріал російською

По словам главы меджлиса крымских татар Рефата Чубарова, за пять лет оккупации Крыма РФ переселила туда свыше полумиллиона собственных граждан. Причем, первая волна переселения была "по разнарядке" или по приказу. Как сказал сам Путин: "Мы превратили Крым в крепость", и превращали его в крепость именно те, кто был в первой волне: военные, обслуга, строители и прочие.

Они создавали военную инфраструктуру, которая, по мнению Путина, даст возможность РФ закрепиться там навсегда. Однако, история – штука упрямая и говорит о том, что сначала Московия строит флот, крепости и прочее, а потом – топит флот и срывает крепости, как это было в середине 19-го века после "Крымской войны". За первой фазой – всегда идет вторая.

Но, со слов Чубарова, сейчас наблюдается вторая волна заселения Крыма. Теперь Москва осуществляет фазу "заполнения", и это пора рассматривать как преступление против человечества. В самом деле, Путин не придумал ничего нового. Совок это демонстрировал с огромным размахом, хотя и до него – было то же самое. Причем, пока нет реальных и действенных методов борьбы именно с такими действиями Москвы.

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Вспомним, что делал совок на Донбассе и вообще – в Украине. Сначала он создал вакуум, заморив миллионы украинцев голодом, а затем стал переселять на эти земли, в дома убитых людей, жителей глубинки Московии. Вдумаемся, ведь эта непросыхающая от пьянства рвань не могла сравниться ни с работоспособностью, не со смекалкой местного населения, и по логике вещей, они являлись куда более ценной рабочей силой, чем переселенцы. Но нет, украинцы уничтожались, а завозилось забитое, рабское быдло.

Тут возникает очень важный вопрос о том, какую цель совок преследовал на самом деле – индустриализацию или замещение коренного населения завезенным? В конце, а особенно – после окончания Второй Мировой Войны, этот процесс приобрел еще большие масштабы. Выселялись целые народы Кавказа, Крыма, огромное количество людей из Западной Украины, Латвии, Литвы и Эстонии, а взамен завозилась все та же рвань.

Что характерно, если довоенные демографические деформации оправдывались необходимостью индустриального рывка, то после войны это прикрытие уже просто не использовалось. Москва уже откровенно "разбавляла" местное население проверенными и записными рабами. Это значит, что там прекрасно понимали, что вопрос восстания или движение за восстановление независимости – вопрос времени, а потому переселение было элементом удержания оккупированной территории.

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То есть, это надо четко артикулировать, поскольку искусственные демографические процессы, наносящие ущерб коренному населению, его интересам, традициям и национальной идентичности, должны рассматриваться как преступление. Соответственно, и меры должны приниматься таким образом, чтобы ликвидировать все последствия такой оккупации и преступных, направленных действий агрессора. На примере стран Балтии, с их небольшим населением, видно, насколько это критично и какими тяжелыми могут быть последствия.

Чубаров утверждает, что вторая волна переселения тоже осуществляется в плановом порядке. На лицо отселение жителей Новосибирской и Иркутской областей в Крым. Очевидно, что территории расчищаются для Китая. Само же переселение стимулируется бросовыми кредитами именно для этой категории граждан на переезд, покупку или строительство жилья. А навстречу, из Крыма выселяется местное население, не только крымские татары. Кому-то создаются невыносимые условия жизни, а кого-то заманивают высокими зарплатами на дальние и северные земли с тем, чтобы им оттуда уже было невозможно выехать.

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Поэтому назрела необходимость поставить этот вопрос на международном уровне и формализовать норму, согласно которой, все переселенцы оккупанта должны быть депортированы в страну, из которой прибыли, в течение месяца после деоккупации. Кроме того, следует нормативно закрепить положение, по которому дети таких переселенцев не могут получать гражданства по новому месту жительства, просто по факту рождения.

Вот этому процессу, подобному движению саранчи, пора поставить заслон раз и навсегда, поскольку вред этого явления проявляется везде, где укрепляются колонии этих переселенцев. История это уже подтвердила многократно и пора делать выводы.

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Теми
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Джерело
Джерело:defence-line.org
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
очередной БРЕД ... гандурас-КАЛОрадов . на более не спасобен этот БАНДЕРЛОГ.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Факт 1. В 1932-33 всего реально умерло 2.3млн жителей УССР, при обычной смертности 450 тыс в год. То есть сверхсмерность составила ну максимум 1.5 млн. В РСФСР сверхсмерность была примерно такая же (в% в УССР конечно больше). Факт 2. С 1926 по январь 1939 население УССР почти не изменилось, а население РСФСР заметно увеличилось. Что четко показывает, что миграция шла из УССР в РСФСР, а не наоборот. Факт 3 с осени 1932 по лето 1933 СССР зерно на экспорт практически не поставлял. И в это же время США Англия и Франция отказывались закупать у СССР вообще какие либо товары, даже нефть,золото и лес. Факт 4 лживая бандеровская пропаганда активно в пиаре "голодомора" использовала фотографии из Поволжья 1922 года, когда там была страшная засуха. Аналогичных по ужасу фотографий из 33 года нет. Факт 5. С 1992 по начало 2014 население Украины сократилось на 8 млн человек - с 52 до 44. Незалежность оказалась страшнее "голодомора" для демографии.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Свиномордый скот без оккупации и голодоморов с геноцидами ничего делать не может. За 27 лет после освобождения от рабства проевратил одну из самых сильнейших европейских стран в жалкую Укросвинарню.
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