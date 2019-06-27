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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогерВсі статті автора

Россияне, затягивайте пояса, вас ждет второй Ватикан

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В РФ прямо сейчас обсуждают новый бюджет. Обсуждение вялое и всем понятно, что речь идет о наполнении корыт, откуда кормятся те или иные кланы.

Собственно говоря, вся настоящая борьба идет за кулисами и ее смысл простым лохам неведом. А механизм прост, система власти в РФ такова, что техника "осваивания" бюджетов отработана уже до автоматизма и только в каких-то пиковых случаях это вызывает вопросы.

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Тот же питерский стадион строили так, что об этом еще фильмы снимать будут, про черную дыру. Сколько не выделят на него денег столько и освоят, а стадион все никак не сдадут, выделяют еще и так – множество раз. То есть, с освоением заминок нет, а вот с выделением бюджета, который потом надо окучить – есть. Посему, параметрами бюджета интересуется синекура, которую это прямо касается. Но иногда, случаются накладки, которые вызывают интерес и у посторонних. Так, в этот раз какой-то умник обнаружил, что сумма сокращения финансирования пенсионного фонда, оказалось почти равной сумме повышения финансирования правоохранительных структур. Не совпади эти цифры, никто бы и не заметил.

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На Московии назрели предпосылки для скандала

Но иногда сюр становится таким, что "только смокчи", как говорил о "мамзелях" цирюльник Голохвастов из-за канавы. Так, по заказу государственной компании дом.ру, консалтинговое бюро "Стрелка" разработало концепцию развития подмосковного населенного пункта Сергиев Посад. Если кто не в курсе, именно там находится резиденция генерал-подпоручика КГБ Гундяева и его пятое главное управление РПЦ.

Идея очень простая и хорошо падающая на унавоженную почву Московии. Одно время там носились с Третьим Рейхом или Третьим Римом, потом – в моду вошел "русский мир", но дело все равно идет со скрипом и тогда появилась идея о создании под Москвой "центра мирового православия".

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Оно и понятно, с Константинополем у Гундяева не сложилось и уже вряд ли сложится и если так, то почему бы не убедить общественность в том, что Сергиев Посад и есть центр православия, а Фанар – до фонаря.

Кстати, идея тут не новая, поскольку до этого, руками Петра 1 была материализована идея центра "славянского" или "русского" мира. Права, славян там отродясь не было, а название "Русь" было стырено у Киева, но это же ничему не помешало? Вот теперь этот фокус попытаются провернуть и с центром православия.

Предполагается, что там все надо реконструировать и построить новые православные комплексы, все должно развернуться на четырехстах гектаров и зацепит даже жилую застройку. В общем, размах широкий и условно его назвали "православный Ватикан". Видимо, с третьим Римом уже не сложится, а вот со вторым Ватиканом – можно попробовать.

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Читающий это вменяемый человек, даже без подробных описаний этого плана, очень быстро выйдет на вопрос: в чем тут смысл? А ответ лежит на поверхности. По самым приблизительным прикидкам, вся эта красота будет стоить не менее 140 млрд. рублей. Но как мы помним на примерах того же стадиона, олимпийской деревни в Сочи, крымского моста, газопроводов и нефтепроводов, космодрома Восточный и всего остального, начальная стоимость проекта может отличаться от конечной на порядок и больше. Главное – начать, а потом дело пойдет как надо. Главное, в самом начале мероприятия сумма не должна выглядеть запредельный, а потом все можно аккуратно допилить.

Так что россиянам надо готовиться к подмосковному Ватикану и потуже затягивать пояса. Величие хоть на хлеб и не намажешь, но оно вселяет гордость даже на голодный желудок. А уж что там получится, Ватикан или Завтыкан – время покажет/

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Аnti-coloradosАnti-colorados
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:Линия обороны
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Савченко Александр
Савченко Александр
", с Константинополем у Гундяева не сложилось и уже вряд ли сложится " - это точно ! Зато как сложилось у Вукраины с Константинополем.... Укротурки, поздравляем, вы в Туретчине !
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Савченко Александр, Кстати, а что могло вообще сложиться с Константинополем у Русского Патриарха? Москвоская патриархия автокефальна и равна Константинопольской. Или на Украине до сих пор думают что в Стамбуле сидит главный православный поп?
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Ну вот что с украинцем не делай, он всё равно будет считать деньги в чужом кармане. Какое им там дело до того как мы тратим наш бюджет? Ан нет! Не спят, всё про бюджет российский думают!
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Многие наши доморощенные эксперты постоянно кричат о том, что нам необходим рост экономики не менее 7% в год. Из-за подобных заявлений мне уже хочется их послать ... посмотреть статистику роста крупнейших мировых экономик. Ну или сразу к доктору.))) Какой заоблачный рост может быть перед глобальным кризисом, о котором уже говорят не только у нас, но и все ведущие аналитики США? Только в России могут шашкой махать говорящие головы на ТВ, не взирая ни на что - ни на санкции, введенные против нашей страны, ни на стагнацию в мировой экономике.
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