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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Российские бульдозеры будут уничтожать американские айфоны

3.8т Читати матеріал російською

Как мы уже не раз говорили, мы имеем некоторые каналы инсайдерской информации из страны-агрессора – России. Иногда мы делимся с коллегами, а иногда – нет, поскольку она уж очень специфическая. Но вот мы получили информацию по новому каналу, и нам трудно оценить степень ее достоверности. Однако, она касается технических, а не политических вопросов, и мы решили, что ею можно поделиться с коллегами в режиме "слухов", чем и является любой инсайд. В общем, за что купили, за то и продаем.

Итак, в открытой российской прессе идет информация о том, что в принципе, все структуры, которые так или иначе связаны с интернетом, уже готовы к отделению его российского сегмента в замкнутую сеть. В частности, это касается банковской сферы, с ее платежной системой "Мир".

Но в данном случае, речь идет о мобильной связи. Есть мнение, что с отделением российского сегмента Сети, начнется процесс выдавливания мобильных устройств любого другого производства, кроме китайского и российского. Новые модели не будут поступать на рынок вообще, а если у кого такое появится и это обнаружится – будет вызван бульдозер и сначала раздавлен телефон, а потом – кто знает. В любом случае, россияне массово перейдут на телефоны производства КНР и РФ.

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Причем, именно российские телефоны будут выгодно отличаться от китайских, и предполагается, что они полностью захватят рынок мобильных устройств за 3-5 лет. Уже готовится преемник знаменитого "Йоптафона" – "Йоптафон Плюс" или "Йоптафон Раз". В телефоне будут использованы технологии малозаметности, маскировки инфракрасного выхлопа и всепогодное самонаведения.

Мало того, телефоны будут неубиваемыми, а заряжаться будут устройством типа "динамо", которым в совке были снабжены фонарики типа "Жучок". Пользователь ритмично нажимает рычаг, который крутит динамо, и телефон работает вообще без аккумуляторов и необходимости подзарядки. В элитных моделях даже номеронабиратель будет в стиле "вертушка".

Но в данном случае, речь идет не о телефонах, а скорее – об операционной системе. Известно, что вместо Виндовс, будет введена ОС "Чебурашка". Она будет полностью совместима с мобильной версией "Чебур-зечка". На сегодня доступна версия v. 0.95, а ее релиз ожидается сразу после объявления об отключении внешней Сети и поступления в продажу телефонов линейки "Йопта".

Далее идет описание тех действительно не имеющих аналогов свойств и возможностей, которые демонстрирует новая мобильная ОС, производства РФ. Итак, сейчас мы наблюдаем последнюю фазу миграции систем безопасности мобильных устройств с дактилоскопичных датчиков на распознавание угловых точек лица владельца.

Это уже третье поколение систем безопасности, поскольку первой была система ввода цифрового пароля или графического ключа, на его основе.

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Россияне пошли дальше, и использовали новую, запатентованную систему "Крипто-лизинг". Ее особенность заключается в следующем. Когда вы берете в руки телефон, там будет стандартная и неизменная заставка поля доступа. Какое фото там будет – пока неизвестно, но пользователь должен будет лизнуть экран телефона мокрым языком.

Система быстро делает экспресс тест на ДНК, беременность, алкоголь и некоторые химические соединения в крови. Это значит, что в случае вашей верификации, вы сразу получаете доступ к самому телефону и данные о себе, которых не дает ни одна зарубежная программа "Здоровье", которая максимум на что способна – измерить давление.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Санкції проти Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: defence-line.org
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Вот примерно в таком духе написаны и все остальные статьи этого автора. Только тут даже х0хлу видно что это фантазия автора, а в остальных он свою фантазию прячет за "заслуживающими доверия источниками".
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Россию не проймеш,там есть йотафон и летающий топор,россияне впереди планеты всей.скрепность души переборет все негаразды.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Андрияшин Виктор, Ну да , мы в отличие от холопов украинских панам ж не лежим .
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