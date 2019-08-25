Вообще-то, император был неплохим, хоть и уже довольно старым парнем. Ему нравились мотоциклисты в кожаных трусах и заклепках, с кожаными масками с круглой дыркой посреди.

Их называли общим словом "Быкеры", но разные группы имели свои собственные названия, а императору нравилась группа быкеров под странным названием то ли "Черные попки", то ли "Резвые попки". Наверное – последнее, поскольку больше всего на свете они любили носиться на своих байках ночью, издавая оглушительный звук. За это, и конечно же – за кожаные трусы, маски и фуражки, император называл их "мужественные парни".

Не сторонился он и природы. Хоть это мало кто знает, но он – большой любитель рыбалки. Любил он рыбачить на таежных реках, причем без верхней одежды и непременно – сидя на лошадке, которую под уздцы ведет мужичок. Так с лошади и ловит хариуса, нельму и прочую рыбу, а потом – варит с уху с шаманами. Правда, в уху всегда бросает больше рыбы и меньше шаманов, потому что – альтруист и филантроп он знатный.

Однажды ему доложили, что аисты сбились с пути и не могут улететь в теплые края. Сначала император хотел повелеть купить аистам теплые края или послать армию, чтобы она их хорошенько пробомбила и захватила для аистов, но потом – решил им показать дорогу на юх. Когда он еще не был императорам, он часто людей посылал на юх, его туда тоже посылали, а теперь он решил показать журавликам, куда надо лететь.

Или вот еще была история. Как-то в детстве, у его товарища был кот. Сам он их не любил и часто рассказывал, как они "душили-душили, душили-душили" котов, но кота товарища душить было нельзя, и он не раз наблюдал, как пушистое животное делало свои дела в песок, а потом – тщательно закапывало. Время прошло и он стал альтруистом, а потому – сильно залюбил животных, особенно собственную суку Конни. И тут ему сообщают, что где-то в дальнем углу его империи с тигром стало плохо. Полосатому отбило память, и он, будучи огромной кошкой, полностью утратил все необходимые навыки. Путин, весь в слезах, приехал к тигру, вспомнил кота своего товарища, коробку с песком, и неделю учил тигра как и что правильно делать, а потом – закапывать. Как говорится: "личный пример – лучшая учеба". В общем – спас он и тигра.

Не чурался он и науки. Как-то случилось ему нырнуть под воду, и сразу же он открыл Атлантиду, просто забитую амфорами. Одну он даже поднял на поверхность. Ученые обнаружили на ней надпись, написанную на древне-атлантическом языке: "Амфора – 1 шт. Атлантический амфоро-цементный завод. Отдать лично в руки Путину".

Про знаменитый "Йоптафон" знают не только в империи, но и в Китае. Император сам придумал дизайн этого телефона, не имеющего аналогов в мире. В самом деле, ни один телефон не имеет часов с кукушкой, а император взял – и разработал целую систему. Причем, в конечном варианте вошли не все инновации. Ведь император предлагал еще и цепочки с гирьками к часам. Они бы могли заводить как часы, так и телефон, посредством вращения динамо от электрофонаря "Жучок", но эти технологии перехватили военные и упросили императора не раскрывать их вероятному противнику.

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Последним же прорывом технологий стал робот "Федор". Император и до этого приказывал строить роботов. Сначала их называли именами конструкторов: Рогозин-1, Шойгу-2 (венный вариант), но все как-то выходило не очень и его звездочет подсказал, что надо давать нейтральные имена. Когда вышел прототип "Вася", дело явно пошло на лад. Он многое умел делать и даже не дымился, как это было с предыдущими моделями. Но когда робота показали императору, случился сбой. Император задал вопрос: "Как тебя зовут?", на что робот сначала ответил: "Ы-ы-ы!", а на повторный вопрос ответил: "Потому что!".

Модель отправили на глубокую модернизацию и перепаковку, и в итоге – получился робот Федор, в честь писателя Достоевского. Эмблемой Федора стал его силуэт с топором и старухой-ростовщицей рядом с ним. Когда все было готово, император снова спросил робота: "Как тебя зовут?" и тот, улыбнувшись своей титановой мордой ответил: "Федор".

Испытания были признаны удачными и робота стали готовить для полета в космос. Там он должен был пристыковать космический аппарат к международной станции, где должен был веселить космонавтов игрой на маленьком рояльчике и балалайке. Кроме того, он должен был сыграть роль космического биотуалета для экипажа.

Но когда началась процедура стыковки, из центра управления полетов связались с Федором и тот мгновенно ответил: “Федор!” Его запросили о статусе корабля, и он снова четко и ясно ответил: “Федор!” Тогда ему дали команду начать стыковку, и тут он опять с готовностью ответил: “Федор”. На все вопросы и запросы он отвечал все тем же словом и тем же бодрым голосом целые сутки подряд.

Но проблема оказалась в том, что император уже сказал, что ему нравится робот, а раз так, то ученые бьются над тем, где они допускают ошибку в своих вопросах. А император все ждет видео с борта станции, где Федор исполняет на рояле арию Мурки из его любимой шансон-оперы Япончика "Гоп-стоп".

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