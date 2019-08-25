Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогер Всі статті автора

Робот "Федор" на службе императора

19.1т Читати матеріал російською

Вообще-то, император был неплохим, хоть и уже довольно старым парнем. Ему нравились мотоциклисты в кожаных трусах и заклепках, с кожаными масками с круглой дыркой посреди.

Их называли общим словом "Быкеры", но разные группы имели свои собственные названия, а императору нравилась группа быкеров под странным названием то ли "Черные попки", то ли "Резвые попки". Наверное – последнее, поскольку больше всего на свете они любили носиться на своих байках ночью, издавая оглушительный звук. За это, и конечно же – за кожаные трусы, маски и фуражки, император называл их "мужественные парни".

Не сторонился он и природы. Хоть это мало кто знает, но он – большой любитель рыбалки. Любил он рыбачить на таежных реках, причем без верхней одежды и непременно – сидя на лошадке, которую под уздцы ведет мужичок. Так с лошади и ловит хариуса, нельму и прочую рыбу, а потом – варит с уху с шаманами. Правда, в уху всегда бросает больше рыбы и меньше шаманов, потому что – альтруист и филантроп он знатный.

Новини
Путин хочет лечь под "крышу" Макрона

Однажды ему доложили, что аисты сбились с пути и не могут улететь в теплые края. Сначала император хотел повелеть купить аистам теплые края или послать армию, чтобы она их хорошенько пробомбила и захватила для аистов, но потом – решил им показать дорогу на юх. Когда он еще не был императорам, он часто людей посылал на юх, его туда тоже посылали, а теперь он решил показать журавликам, куда надо лететь.

Или вот еще была история. Как-то в детстве, у его товарища был кот. Сам он их не любил и часто рассказывал, как они "душили-душили, душили-душили" котов, но кота товарища душить было нельзя, и он не раз наблюдал, как пушистое животное делало свои дела в песок, а потом – тщательно закапывало. Время прошло и он стал альтруистом, а потому – сильно залюбил животных, особенно собственную суку Конни. И тут ему сообщают, что где-то в дальнем углу его империи с тигром стало плохо. Полосатому отбило память, и он, будучи огромной кошкой, полностью утратил все необходимые навыки. Путин, весь в слезах, приехал к тигру, вспомнил кота своего товарища, коробку с песком, и неделю учил тигра как и что правильно делать, а потом – закапывать. Как говорится: "личный пример – лучшая учеба". В общем – спас он и тигра.

Новини
Зеленский и Путин в G8: кого послушает Запад

Не чурался он и науки. Как-то случилось ему нырнуть под воду, и сразу же он открыл Атлантиду, просто забитую амфорами. Одну он даже поднял на поверхность. Ученые обнаружили на ней надпись, написанную на древне-атлантическом языке: "Амфора – 1 шт. Атлантический амфоро-цементный завод. Отдать лично в руки Путину".

Про знаменитый "Йоптафон" знают не только в империи, но и в Китае. Император сам придумал дизайн этого телефона, не имеющего аналогов в мире. В самом деле, ни один телефон не имеет часов с кукушкой, а император взял – и разработал целую систему. Причем, в конечном варианте вошли не все инновации. Ведь император предлагал еще и цепочки с гирьками к часам. Они бы могли заводить как часы, так и телефон, посредством вращения динамо от электрофонаря "Жучок", но эти технологии перехватили военные и упросили императора не раскрывать их вероятному противнику.

Новини
Возвращению Путина нужно сопротивляться

Последним же прорывом технологий стал робот "Федор". Император и до этого приказывал строить роботов. Сначала их называли именами конструкторов: Рогозин-1, Шойгу-2 (венный вариант), но все как-то выходило не очень и его звездочет подсказал, что надо давать нейтральные имена. Когда вышел прототип "Вася", дело явно пошло на лад. Он многое умел делать и даже не дымился, как это было с предыдущими моделями. Но когда робота показали императору, случился сбой. Император задал вопрос: "Как тебя зовут?", на что робот сначала ответил: "Ы-ы-ы!", а на повторный вопрос ответил: "Потому что!".

Модель отправили на глубокую модернизацию и перепаковку, и в итоге – получился робот Федор, в честь писателя Достоевского. Эмблемой Федора стал его силуэт с топором и старухой-ростовщицей рядом с ним. Когда все было готово, император снова спросил робота: "Как тебя зовут?" и тот, улыбнувшись своей титановой мордой ответил: "Федор".

Новини
Почему бы Трампу не предложить Путину купить Аляску?

Испытания были признаны удачными и робота стали готовить для полета в космос. Там он должен был пристыковать космический аппарат к международной станции, где должен был веселить космонавтов игрой на маленьком рояльчике и балалайке. Кроме того, он должен был сыграть роль космического биотуалета для экипажа.

Но когда началась процедура стыковки, из центра управления полетов связались с Федором и тот мгновенно ответил: “Федор!” Его запросили о статусе корабля, и он снова четко и ясно ответил: “Федор!” Тогда ему дали команду начать стыковку, и тут он опять с готовностью ответил: “Федор”. На все вопросы и запросы он отвечал все тем же словом и тем же бодрым голосом целые сутки подряд.

Но проблема оказалась в том, что император уже сказал, что ему нравится робот, а раз так, то ученые бьются над тем, где они допускают ошибку в своих вопросах. А император все ждет видео с борта станции, где Федор исполняет на рояле арию Мурки из его любимой шансон-оперы Япончика "Гоп-стоп".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Линия обороны
Поділитися у Facebook
24
Коментарі
5
177
Смішно
48
Цікаво
3
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Іващенко Наталія
Іващенко Наталія
С Днем Независимости
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
П А
П А
Больной о здоровье,а Масленко,Pavlovы,Макарские и прочие тррр. о сокровенном... Вырождение, однако.....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Весела історія
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...