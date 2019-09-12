Кто-то может сказать, какое у Путина самое большое желание? Напишите подробный список того, что вы думаете, помните эту бумажку и выкиньте. Власть, богатство, поклонение холуев и прочее – у него есть в избытке. Насчет жить вечно, это скорее не желание, а обратная сторона страха смерти. Но ведь без желаний человек не может жить, ибо так он устроен, а значит есть у него и желания.

Из них, обязательно есть такое, которое он пронес через всю жизнь. Остальные – приходили и уходили, по мере их удовлетворение, но одно или два – так и остались. Уверен, что одно из них – собственные габариты. Он безусловно хотел бы иметь рост Валуева, сорок пятый размер обуви, ну и все остальное такое, что рояль бы просто развалился, в случае чего.

Что он только не делал, и туфли диковинные заказывал, на микропрористой подошве с микролифтом, и ботокс в пятки закачивал, а уж об остальных частях тела – помолчим. Видимо, с этим случился перебор, поскольку он уже давно забросил художественную гимнастику. Зато, говорят, свое кимоно он теперь может не только черным поясом подвязывать.

Тем не менее, добиться этого прямо – не удалось и теперь он пытается сделать так, чтобы его хоть считали бы огромным. Таким себе от трех до пяти метров ростом. Поэтому-то хамит и пытается изобразить мачо. Фройд сразу бы сказал, что это поведение компенсирует его физические кондиции, которые сам он считает убогими.

Ведь мачо ничего другого, кроме как "Она утонула" не может сказать в принципе, если твоя атомная подлодка взорвалась и похоронила сотню моряков. Мачи так себя и ведут. Тогда у него еще не было голого торса, лошади и карабина, а то бы он это прямо с лошади сказал, еще бы и пальнул пару раз вверх для верности.

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Тем не менее, имеются другие желания, которые прямо с Путиным не связаны, но удивительным образом могут осуществиться именно благодаря ему. Москвичи уже давно сетуют на дороговизну жилья в Москве и мечтают о временах, когда любой сможет просто купить себе квартиру или таун-хаус в черте города. Без кредитов и других долговых ям, пошел и купил. Но эти мечты выглядят все более несбыточными с течением времени. Но не стоит отчаиваться, скоро все может измениться коренным образом.

Ровно месяц назад мы подробно писали о том, как на полигоне в Архангельской области РФ, взорвалась военная ракета, основная часть которой должна была запустить ядерный реактор и летать неопределенно долгое время. Но как стало понятно, реактор-то она запустила, а летать не стала. И как бывает в таких случаях – выброс радиации, грибы – мутанты, саблезубые зайцы и говорящие рыбы.

Тогда же мы уточнили, что это уже второй такой замечательный старт ракеты с реактором. Первый раз ее запускали с полигона на безлюдном архипелаге Новая Земля, далеко за Полярным кругом. Тогда она пролетела секунд 20 и грохнулась в море. Поскольку места там тихие и находятся далеко от границ других государств, это событие осталось практически неизвестным и вычислили его только по набору поисково-спасательных судов, которые собрались там как и под Северодвинском.

То есть, эти замечательные испытания, уже создали два места радиоактивного заражения даже не продуктами распада, как это бывает при взрыве плутониевой бомбы, а более неприятной таблицей элементов из реактора.

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Но вот оказалось, что мы были слишком оптимистичными, по поводу всего двух мест с хищными водорослями и мхом. Как утверждает американская разведка, на которую ссылается агентство CNBC, в Неноксе было проведено пятое испытание этой замечательной ракеты и все они заканчивались примерно таким же образом как и там. То есть, в РФ есть где-то еще три места, откуда выгребали радиоактивную дрянь. Но видимо, все происходило на суше, поскольку набор судов, во главе с перевозчиком ядерных отходов "Светлячок" не были замечены в аварийно-спасательной формации. В общем, бахнуло где-то в глухой тайге и теперь там, как у Пушкина: "…а орешки непростые…". А раз орешки непростые, то и белки там – тоже непростые, и птицы – однозначно не обычные, а уже с ионной тягой.

Но вот что интересно Путин, пытаясь стать круче вареных в-крутую яиц, все равно форсирует эти испытания и плевать на то, что это уже – чистая психиатрия. Три раза плевать на то, что каждый такой пуск неизбежно создает место радиоактивного заражения в месте падения. Мачо на все плюет, кроме того, что он – мачо!

Но вот, совершенно удивительным образом, у москвичей может осуществиться их мечта. Если взять простую карту и провести прямую линию от Новой Земли до Архангельска, то станет очевидным направление движения испытательных полигонов для этой ракеты, ближе к центру европейской части РФ. Мы не знаем, где прошли еще три испытания, но исходя из того, что известно достоверно, движение идет в сторону Москвы.

Просто представим, что стартовую площадку поставят в районе подмосковной Электростали, где колдуют над радиоактивными металлами. Почему нет? Ведь никто же не думал, что это будут запускать прямо рядом с Северодвинском, где живут семьи российских военных? Могут и под Москвой такое запустить.

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Тогда, можно себе представить, как это будет. Вот, на заднем фоне события виднеется то, о чем пел Леонид Утесов:

"Затихает Москва, стали синими дали,

Ярче блещут Кремлевских рубинов лучи…

День прошел, скоро ночь, вы, наверно, устали,

Дорогие мои москвичи!"

Насколько они там устали, в данном случае не важно, важно то, что "Буревестник" бахнул над Москвой и вся эта красота, которую собирали из Белого моря, выпадает на Москву. Уже на утро, цены на жилье резко идут вниз. К концу дня его (жилье) можно купить по цене подержанного внедорожника, а через неделю – по цене пачке сигарет или чашке кофе.

По крайней мере, CNBC располагает данными о том, что Путин поставил задачу: "кровь из носу, а к 2025-му году, запилить ракету и не жалеть на это ни средств, ни белок, ни рыб, а людей – бабы еще нарожают".

Правда, тут есть варианты, поскольку Воронеж тоже никто не отменял. С другой стороны, нашей доморощенной публике тоже хотелось новых лиц, отсутствия олигархов, низких тарифов, "скусный бломбир", петушок на палочке и прочие ништяки, но они не знали феномена Фройда. А ведь старик предупреждал, что желания – материальны и если сильно хотеть, то они проиграются, только вот вы будете иметь желания или они вас – большой вопрос! Хотя, сейчас ответ на него начинает потихоньку проясняться.

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