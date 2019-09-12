Головна Новини
12 вересня • оновлено в 20:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогер Всі статті автора

Ракета "Буревестник" может бахнуть над Москвой

10.9т Читати матеріал російською

Кто-то может сказать, какое у Путина самое большое желание? Напишите подробный список того, что вы думаете, помните эту бумажку и выкиньте. Власть, богатство, поклонение холуев и прочее – у него есть в избытке. Насчет жить вечно, это скорее не желание, а обратная сторона страха смерти. Но ведь без желаний человек не может жить, ибо так он устроен, а значит есть у него и желания.

Из них, обязательно есть такое, которое он пронес через всю жизнь. Остальные – приходили и уходили, по мере их удовлетворение, но одно или два – так и остались. Уверен, что одно из них – собственные габариты. Он безусловно хотел бы иметь рост Валуева, сорок пятый размер обуви, ну и все остальное такое, что рояль бы просто развалился, в случае чего.

Что он только не делал, и туфли диковинные заказывал, на микропрористой подошве с микролифтом, и ботокс в пятки закачивал, а уж об остальных частях тела – помолчим. Видимо, с этим случился перебор, поскольку он уже давно забросил художественную гимнастику. Зато, говорят, свое кимоно он теперь может не только черным поясом подвязывать.

Тем не менее, добиться этого прямо – не удалось и теперь он пытается сделать так, чтобы его хоть считали бы огромным. Таким себе от трех до пяти метров ростом. Поэтому-то хамит и пытается изобразить мачо. Фройд сразу бы сказал, что это поведение компенсирует его физические кондиции, которые сам он считает убогими.

Ведь мачо ничего другого, кроме как "Она утонула" не может сказать в принципе, если твоя атомная подлодка взорвалась и похоронила сотню моряков. Мачи так себя и ведут. Тогда у него еще не было голого торса, лошади и карабина, а то бы он это прямо с лошади сказал, еще бы и пальнул пару раз вверх для верности.

Новини
Ссылка

Тем не менее, имеются другие желания, которые прямо с Путиным не связаны, но удивительным образом могут осуществиться именно благодаря ему. Москвичи уже давно сетуют на дороговизну жилья в Москве и мечтают о временах, когда любой сможет просто купить себе квартиру или таун-хаус в черте города. Без кредитов и других долговых ям, пошел и купил. Но эти мечты выглядят все более несбыточными с течением времени. Но не стоит отчаиваться, скоро все может измениться коренным образом.

Ровно месяц назад мы подробно писали о том, как на полигоне в Архангельской области РФ, взорвалась военная ракета, основная часть которой должна была запустить ядерный реактор и летать неопределенно долгое время. Но как стало понятно, реактор-то она запустила, а летать не стала. И как бывает в таких случаях – выброс радиации, грибы – мутанты, саблезубые зайцы и говорящие рыбы.

Тогда же мы уточнили, что это уже второй такой замечательный старт ракеты с реактором. Первый раз ее запускали с полигона на безлюдном архипелаге Новая Земля, далеко за Полярным кругом. Тогда она пролетела секунд 20 и грохнулась в море. Поскольку места там тихие и находятся далеко от границ других государств, это событие осталось практически неизвестным и вычислили его только по набору поисково-спасательных судов, которые собрались там как и под Северодвинском.

То есть, эти замечательные испытания, уже создали два места радиоактивного заражения даже не продуктами распада, как это бывает при взрыве плутониевой бомбы, а более неприятной таблицей элементов из реактора.

Новини
Ссылка

Но вот оказалось, что мы были слишком оптимистичными, по поводу всего двух мест с хищными водорослями и мхом. Как утверждает американская разведка, на которую ссылается агентство CNBC, в Неноксе было проведено пятое испытание этой замечательной ракеты и все они заканчивались примерно таким же образом как и там. То есть, в РФ есть где-то еще три места, откуда выгребали радиоактивную дрянь. Но видимо, все происходило на суше, поскольку набор судов, во главе с перевозчиком ядерных отходов "Светлячок" не были замечены в аварийно-спасательной формации. В общем, бахнуло где-то в глухой тайге и теперь там, как у Пушкина: "…а орешки непростые…". А раз орешки непростые, то и белки там – тоже непростые, и птицы – однозначно не обычные, а уже с ионной тягой.

Но вот что интересно Путин, пытаясь стать круче вареных в-крутую яиц, все равно форсирует эти испытания и плевать на то, что это уже – чистая психиатрия. Три раза плевать на то, что каждый такой пуск неизбежно создает место радиоактивного заражения в месте падения. Мачо на все плюет, кроме того, что он – мачо!

Но вот, совершенно удивительным образом, у москвичей может осуществиться их мечта. Если взять простую карту и провести прямую линию от Новой Земли до Архангельска, то станет очевидным направление движения испытательных полигонов для этой ракеты, ближе к центру европейской части РФ. Мы не знаем, где прошли еще три испытания, но исходя из того, что известно достоверно, движение идет в сторону Москвы.

Просто представим, что стартовую площадку поставят в районе подмосковной Электростали, где колдуют над радиоактивными металлами. Почему нет? Ведь никто же не думал, что это будут запускать прямо рядом с Северодвинском, где живут семьи российских военных? Могут и под Москвой такое запустить.

Новини
Ссылка

Тогда, можно себе представить, как это будет. Вот, на заднем фоне события виднеется то, о чем пел Леонид Утесов:

"Затихает Москва, стали синими дали,

Ярче блещут Кремлевских рубинов лучи…

День прошел, скоро ночь, вы, наверно, устали,

Дорогие мои москвичи!"

Насколько они там устали, в данном случае не важно, важно то, что "Буревестник" бахнул над Москвой и вся эта красота, которую собирали из Белого моря, выпадает на Москву. Уже на утро, цены на жилье резко идут вниз. К концу дня его (жилье) можно купить по цене подержанного внедорожника, а через неделю – по цене пачке сигарет или чашке кофе.

По крайней мере, CNBC располагает данными о том, что Путин поставил задачу: "кровь из носу, а к 2025-му году, запилить ракету и не жалеть на это ни средств, ни белок, ни рыб, а людей – бабы еще нарожают".

Правда, тут есть варианты, поскольку Воронеж тоже никто не отменял. С другой стороны, нашей доморощенной публике тоже хотелось новых лиц, отсутствия олигархов, низких тарифов, "скусный бломбир", петушок на палочке и прочие ништяки, но они не знали феномена Фройда. А ведь старик предупреждал, что желания – материальны и если сильно хотеть, то они проиграются, только вот вы будете иметь желания или они вас – большой вопрос! Хотя, сейчас ответ на него начинает потихоньку проясняться.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
ракети Новини Росії
Джерело
Джерело: defence-line.org
Поділитися у Facebook
16
Коментарі
6
18
Смішно
70
Цікаво
10
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Табачук Микола
Табачук Микола
Неповторно!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Москва! Горят колокола. Москва! Пылают купола. Все на концерт Кобзона, "дорогиие мои москвичииии".
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
В кремле таких мачо полно . Например Жириновский . Он когда ездит поездом часто стреляет дичь из окна . То что он не соберёт её , то это ничего . Главное поймать кураж . Сказочные долбо..бы .
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel