Некоторые темы, приходящие из-за поребрика, доставляют какое-то эстетическое удовольствие, и это не обязательно взрыв какой-то очередной вундервафли или рассказ о чем-то там утонувшем или сгоревшем. Иногда новости касаются какой-то незаметной рутины, но даже в этом бывают свои жемчужины, бросающие свет на некоторые аспекты жизни лепрозория.

Ценители этого жанра всегда наслаждаются тем, как любители матрешек и балалаек, долго сопя и вытирая со лба пот, что-то такое мастерят, а потом имеют себе проблемы от того, что они сделали. Или проблемы имеют их самих. Это уже как получится.

До сих пор на слуху знаменитая ракета деда Вовы, которая должна была летать бесконечно долго в воздушном пространстве, подпространстве и параллельной реальности, вселяя ужас только своим гудением в полете. В результате, она не совсем, чтобы полетела, но ужаса таки нагнала своим праздничным и даже искрометным шоу, которое с удовольствием досмотрели до конца сотрудники росатома. А потом, радиоактивное облако накрыло половину европейской части РФ, что заставило местных жителей вспомнить старую поговорку: "Memento mori", что в переводе с древне-шумерского означает: "помни о йоде". И действительно, о йоде вспомнили и смели его с прилавков даже просроченный и подплесневевший.

Но это – банальная история, в которой нет особой сюжетной линии, а потому там нечем любоваться. Не в первый и не в последний раз такое происходит. Пару лет назад на Урале бахнуло на ядерном заводе "Маяк", и тогда облако тоже хорошо удобрило страну березок и щей радиацией, но сейчас об этом никто и не вспомнит, забудут и это.

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Но вот мы обнаружили, даже можно сказать – раскопали не такую кровожадную, но несомненно – более изысканную историю. Ведь все помнят, как публика хлопала в ладоши, а кто-то хлопал даже ушами, когда Путин показывал мультик с бахнувшей недавно ракетой? Вот точно так они же хлопали теми же самыми местами и когда восторженные дикторы рассказывали о скорой смерти Боинга и Ирбаса, поскольку на рынок авиатехники вышел самолет, не имеющий аналогов, или как было сказано в первоисточнике "анала-г*внет".

Прошло время, европейский и американский производители гражданской авиатехники как-то не заметили появления такого мощного конкурента, и если умирают, то пышно и красиво, а вот российский Суперджет, помимо всех красивых и печальных историй в стиле "свеча горела на столе", выдал несколько другой сюжет, суть которого мы приведем в виде цитаты.

"Средняя цена билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, оказалась на 20% выше, чем на аналогичных перелетах с иностранной техникой. Разница обусловлена высокими расходами авиакомпаний на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100."

Как в таких случаях любил говаривать родоначальник современной авиации Леонардо да Винчи: "Ой, шо сі стало?", или родоначальник русской словесности А.С. Пушкин: "А как дысал, как дысал!". В общем, россияне ведь утверждали, что сваяли они самолет не хуже, а то и лучше американских и европейских, но дешевле и безусловно, надежнее и неприхотливее в обслуживании, чем у конкурентов. А оно – вон как оказалось.

"Они (расходы – ред.) почти вдвое выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов — 7 рублей за кресло-километр против средней ставки 4 рубля за кресло-километр. По информации авиакомпаний и аэропортов, основная причина более высоких расходов воздушного судна SSJ в длительных простоях".

Вот так. Не имеющий аналогов самолет простаивает не в далекой и непонятной Мексике или Ирландии, куда нелегкая их занесла к зазевавшимся покупателям, а у себя дома, где с запчастями вообще не должно быть проблем. Тем не менее, самолеты простаивают и глядя на майскую посадку одного из этих чуд техники в Шереметьево, посреди майского дня, еще неизвестно, хорошо это или не очень.

"Более высокие цены на билеты устанавливаются на маршрутах, где основной перевозчик — "Аэрофлот", и у него нет серьезной конкуренции с другими компаниями. Это, например, Москва — Волгоград или Москва — Махачкала. На таких рейсах перевозчик компенсирует расходы за счет повышения стоимости перелета для пассажиров."Аэрофлот" старается использовать SSJ на тех маршрутах, где экономика адекватная и нет жесткой ценовой конкуренции, чтобы финансировать более высокие затраты, связанные с меньшим количеством часов налета в среднем в день".

На вопрос о том, как же могло такое случиться с таким замечательным самолетом, кто-то может скрипя зубами ответить, что Аэрофлот – саботажники и ставят пальца в колеса такому замечательному, трехколесному самолету. Но не все так просто, как любят говорить в российских СМИ, эту замечательную машину успели втюхать и другим авиакомпаниям и вот:

"Авиакомпания "Ямал" ранее заявляла о том, что не может использовать половину из 15 лайнеров этой модели из своего парка, поскольку многочисленные конструктивно-производственные дефекты двигателя и систем воздушного судна, а также неудовлетворительная послепродажная поддержка со стороны производителя позволяют поддерживать в состоянии летной годности не более семи-восьми самолетов".

Красота ситуации здесь в том, что это – гражданская продукция, которую ваяет по сути, военное предприятие, выпускающие "невидимки" Су-57 и прочие вундервафли. Именно поэтому, все вопросы по качеству продукции и самой ее концепции – на виду, в отличие от военных изделий. Между прочим, тот самый Росатом, который бахнул ракетой под Северодвинском, строит и атомные электростанции, как Су строит Суперджеты. Тут есть о чем подумать.

В общем, когда там что-то лепят "не имеющее аналогов", это – только начало проблем, а дальше будет намного веселее, и главное, за это заплатит лох. В этой истории причинно-следственая связь вывалена как мусор на свалку. Смотри и делай выводы. Хочешь полетать на чудо-самолете? Плати чудо-цену. И так – со всем.

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