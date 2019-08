Как известно, еще в 1963 году, то есть – более полувека назад, ядерные страны подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах: в воздухе, воде и космосе. Единственная среда, которая тогда не была охвачена договором – подземная. С тех пор испытания производились именно в подземных шахтах и скважинах.

К договору не присоединились некоторые страны, которые официально не объявили о наличии у них ядерного оружия, но подписанты развернули сеть контрольных станций, которые контролируют признаки как удачных, так и неудачных испытаний. Удачные дают характерную сейсмическую сигнатуру, а неудачные, особенно – произведенные в атмосфере, неизбежно дают выброс радиоактивных веществ.

Координирует действие этих наблюдательных станций соответствующая организация с небольшим штатом секретариата. И вот секретарь этой организации Дессина Зарбо, сообщил изданию "The Wall Street Journal" о том, что после взрыва ракеты "Буревестник" 8 августа в районе Северодвинска, организация перестала получать сообщения с двух станций контроля, расположенные в городе Дубна, Московской области и Кирове, восточнее Москвы.

На запрос организации, россияне ответили, что у них поломался телефон, и что связь у них испортилась категорически, и потому это – временные трудности, которые вскоре будут героически преодолены. Правда, эти сложности ранее не наблюдались, и проблемы полезли сразу в двух местах, сразу после взрыва ракеты в Неноксе.

Тем не менее, другими средствами наблюдениями организация все же получила данные о радиоактивной обстановке в момент взрыва и после него. На приложенной выше карте видно, как распространялось облако радиоактивного выброса, и как это не удивительно, оно как раз и прошло, сначала над Кировом, а потом и над Москвой, кстати, оно хорошо зацепило Крым (привет любителям ЮБК!) и восточную часть Донбасса.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls