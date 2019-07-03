На всякий случай, чтобы не было никаких сенсаций и прочего, даем кратенькую, но очень полезную информацию. Где-то неделю назад, по сети пошли десятки фотографий с российской техникой на железнодорожных платформах, заходящих не территорию Беларуси. Понятно, что в самой республике эту информацию принимают индифферентно. Зашли и зашли, ничего нового.

В Москве эту информацию прокомментировали слегка раздраженно, мол – поехали танки, чтобы на параде по к дню независимости поездить по Минску. Ответ очень интересный, поскольку сам праздник предполагает независимость от кого? Если зависимости не было, то и обретать нечего, а тем более – праздновать. Но от кого независимость, не от Москвы ли, чьи танки едут в Республику? Тут же напрашивается второй вопрос: если они ездили на парад, то наверняка – должны таким же образом и покинуть Беларусь? Если нет, то они приехали не на парад. Хотя это в Беларуси тоже никому не интересно.

Но вот сегодня внесена некоторая ясность в эти покатушки. На 18 июля назначена встреча Лукашенко и Путина в Петербурге, который никак не переименуют взад и не вернут ему имя Ленинград. На этой встрече будет обсуждаться:

"В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные 20-летию союзного государства (России и Беларуси). И мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами" – цитата из Путина. Но он привык изъясняться скользкими определениями, а его холуи вещают простым церковно-славянским:

"Белорусский лидер приедет в июле в Петербург в связи с проведением там VI форума регионов двух стран по теме "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Белоруссии и России".

А министр экономразвития Орешкин прямо говорит о том, что ему поставлена задача снять все вопросы с белорусской стороной, чтобы создать единое экономическое, культурное и прочее пространство, то есть – как правильно и без драки совершить аншлюс Беларуси.

Похоже на то, что к 18 июля будут сняты самые острые вопросы, Луке дадут клятвы и гарантии, а он подпишет еще одну стопку бумаг, закрепляющих реколонизацию Беларуси.

Но это будет через две недели, так что никаких внезапностей не предвидится. А раз так, то зачем танки гонять туда-сюда? Они просто прибыли к новому месту своей дислокации и ничего больше.

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