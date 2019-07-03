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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Путин уверено поглощает Беларусь. Российская техника уже в Минске

4.6тЧитати матеріал російською

На всякий случай, чтобы не было никаких сенсаций и прочего, даем кратенькую, но очень полезную информацию. Где-то неделю назад, по сети пошли десятки фотографий с российской техникой на железнодорожных платформах, заходящих не территорию Беларуси. Понятно, что в самой республике эту информацию принимают индифферентно. Зашли и зашли, ничего нового.

В Москве эту информацию прокомментировали слегка раздраженно, мол – поехали танки, чтобы на параде по к дню независимости поездить по Минску. Ответ очень интересный, поскольку сам праздник предполагает независимость от кого? Если зависимости не было, то и обретать нечего, а тем более – праздновать. Но от кого независимость, не от Москвы ли, чьи танки едут в Республику? Тут же напрашивается второй вопрос: если они ездили на парад, то наверняка – должны таким же образом и покинуть Беларусь? Если нет, то они приехали не на парад. Хотя это в Беларуси тоже никому не интересно.

Но вот сегодня внесена некоторая ясность в эти покатушки. На 18 июля назначена встреча Лукашенко и Путина в Петербурге, который никак не переименуют взад и не вернут ему имя Ленинград. На этой встрече будет обсуждаться:

"В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные 20-летию союзного государства (России и Беларуси). И мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами" – цитата из Путина. Но он привык изъясняться скользкими определениями, а его холуи вещают простым церковно-славянским:

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"Белорусский лидер приедет в июле в Петербург в связи с проведением там VI форума регионов двух стран по теме "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Белоруссии и России".

А министр экономразвития Орешкин прямо говорит о том, что ему поставлена задача снять все вопросы с белорусской стороной, чтобы создать единое экономическое, культурное и прочее пространство, то есть – как правильно и без драки совершить аншлюс Беларуси.

Похоже на то, что к 18 июля будут сняты самые острые вопросы, Луке дадут клятвы и гарантии, а он подпишет еще одну стопку бумаг, закрепляющих реколонизацию Беларуси.

Но это будет через две недели, так что никаких внезапностей не предвидится. А раз так, то зачем танки гонять туда-сюда? Они просто прибыли к новому месту своей дислокации и ничего больше.

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Тема
Російська воєнна загроза
Особи
Володимир ПутінОлександр Лукашенко
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїБілорусь
Джерело
Джерело:defence-line.org
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Калоедус едиотиус обыкновенный! Российская техника в Минске (как и в Украине) более 20 лет!
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Калопоедалус успешно поглощает фекалийные испражнения.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Бацка стратег однако; Вяликый Воздждь!
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