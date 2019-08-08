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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Путин спрячется в бункере и отдаст приказ бомбить Воронеж

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Сейчас мы имеем столько всего необычного, что выкидывает новая власть, что не всегда имеется возможность оглянуться по сторонам и посмотреть на то, что же происходит вокруг. С другой стороны, это – нормальное явление. Практически в любой нормальной стране первым номером идут внутренние новости, а уже на закуску – зарубежные. Правда, это в том случае, когда страна не ведет войны. В таком случае, новости о противнике – тоже актуальны.

В нашей ситуации, когда идет война и в руководстве страны происходит черт знает что, какие-то международные новости выглядят не столь актуально, но это если внимательно к этим новостям не присматриваться. Ведь война с РФ имеет очень специфический характер.

С одной стороны, мы не можем закончить войну до тех пор, пока не вышибем оккупанта с нашей земли до последнего солдата или его запчастей.

С другой стороны, скажем так – чисто с военной, мы вряд ли сможем сделать это быстро и эффективно до тех пор, пока не уничтожим базы снабжения и пункты концентрации военнослужащих противника, находящиеся в приграничных районах РФ. Причем, все это стоит компактно и нагло, а потому, имея волю и решимость, все это можно смести за неделю и повторить начальную фазу операции "Барбаросса", когда Вермахт просто разнес в пух и прах ударную группировку красной армии, стоявшую у границы.

Другое дело, что Гитлер пошел дальше и непонятно – зачем. В районе 25-го июня, Сталин был уже готов на капитуляцию и надо было ее принимать. Кто, как не Гитлер знал, как надо поступать в такой ситуации? Можно было взять Версальский пакт о капитуляции Германии от 1918 года и применить его к совку.

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Фактически, авангард красной армии был разгромлен, две трети вооружений, техники и боеприпасов – захвачены или уничтожены. Надо было договариваться о демилитаризации совка и выплате контрибуций. Контролировать огромную территорию с заведомо не нужным населением – себе дороже.

Но в нашем случае, нам вряд ли нужны наши флаги над Кремлем, а потому – просто уничтожение приграничной группировки должно было вывести войну на финишную прямую. Все было бы хорошо, если бы не ядерное оружие. В случае развития событий по указанному выше сценарию, РФ получает право применять ЯО, а с учетом того, что там имеется опыт применения его против своих войск, в виде учений, то в этом даже можно не сомневаться. Путин спрячется в бункере Ямантау и отдаст приказ бомбить Воронеж.

Ситуация становится патовой, поскольку летом 2014 года мы уже видели, как это работает. Наши войска идут вдоль собственной границы, а противник подтягивает артиллерию к своей границе и утюжит пару десятков километров вглубь нашей земли, даже не ожидая ответного огня, поскольку сами орудия и пусковые установки стоят на территории РФ.

Очевидно, что как бы мы успешно не вышибали противника с Донбасса, например, мы обязательно упремся в приграничье, где уже будут работать средства поражения армии РФ с ее же территории, и мы ничего с этим не сможем сделать, поскольку помним о ЯО, которое противник наверняка применит в этом случае.

Похоже на то, что Путин чего-то такого ожидал, и потому в своем фильме-интервью об оккупации Крыма, как-то обмолвился о том, что уже отдал приказ своим военным приготовить к применению по ВСУ своего ЯО. Так что это – реальность.

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Так и в нашем случае, неразрешимая проблема решаема при учете "если" и "когда". Рассматривая эту проблему как некий комплекс, легко заметить, что ключевым ее элементом является ядерное оружие противника. Операция по вышибанию его с нашей территории классическими, военными средствами возможна "если" или "когда" он не сможет применить ядерное оружие. Не трудно догадаться о том, что если он не может применить ЯО, то и с применением остального оружия у него могут быть проблемы. Но как этого добиться? Что нужно сделать такое, чтобы противнику было не до ядерных игрушек?

Оказывается, ответ уже давно дан, и дал его совок. У него было куда больше ядерного оружия, чем сейчас у РФ. И самого оружия, и средств доставки у совка было намного больше, что не помешало ему врезать дуба. Это значит, что в принципе есть условия, которые "могут повторить". Ведь на самом деле, совок-то сложился не внезапно. Целое десятилетие он трещал и проседал, и только после этого – рухнул. В какой момент там стало не до войн – вопрос, но уже из Афганистана войска были выведены в 1989 году, а поскольку такие мероприятия не происходят за один день или месяц, надо понимать, что как минимум в 1987 или в крайнем случае 88 уже было принято решение о выводе, а потом – разрабатывались планы вывода. Возможно, осознание того, что уже все – воевать перехотели, возникло еще раньше.

Вот нам и нужен такой момент, когда игла кощея уже вынута из яйца. В данном случае, эта самая игла имеет вид газовой и нефтяной трубы. Вспомним, когда цени были в районе десяти долларов за бочку, Московия представляла собой бурлящий муравейник, который вот-вот разлезется. В какой-то момент, за Чечней могли пойти Татарстан и другие республики Поволжья. Все усилия центральной власти были нацелены на то, чтобы удержать страну от развала. Где подкупом, где – террором, а где и войной. Но с тех пор, Московия еще плотнее посажена "на трубу" и теперь – полностью зависит от экспорта углеводородов.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії війна
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Ершов Василий
Ершов Василий
ти поглянь, не встигла стаття появитись, а троляки тут як тут. І чого вас убогих так на українські сайти тягне. чмошники парашні?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ваши ВСУ слишком убоги чтобы на вас ЯО тратить.
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Serov Oleg
Serov Oleg
интересно,этот идиот получает какое-либо лечение?
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