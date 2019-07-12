Пока гидрант общается с хутиным по Вайберу или как оно там, в Штатах потихоньку приходят к пониманию того, что российская угроза, на самом деле, имеет более фундаментальную опасность, чем это можно себе предположить. Кстати, в Западной Европе этого не просто не понимают, но отказываются понимать, за что заплатят свою цену.

Допустим, завтра Московию как-то полностью изолировали или обрушили, но прецедент уже создан. Оказалось, что в современных условиях можно настолько размыть вооруженный конфликт, что назвать его войной будет не очень легко.

Причем, ситуация в Украине показала основные механизмы развития подобных конфликтов. Ведь очень трудно назвать вторжением ситуацию, когда часть граждан страны берет в руки оружие и начинает действовать в интересах другой страны или даже не страны, а религиозной организации.

У нас это выглядело просто показательно. Совок осуществил этнические чистки, депортации и переселения больших масс людей, и в итоге, некоторые территории получили совершенно не естественную демографическую картину, а другие территории – получили абсолютно другую картину.

Так, Восток Украины подвергся чудовищному истреблению местного населения и переселению на эти территории людей совершенно других этнических групп, которые изначально не собирались здесь жить так, как живет местное население, и потому – был искусственно создан очаг напряженности. В Крыму это выглядело просто ультимативно. Местное население было либо вывезено в непригодные для жизни места, либо уничтожено. И теперь возник парадокс, когда у крымских татар нет Крыма!

И вот, в нужный момент, правильно поставленными технологиями, переселенцы вдруг вспоминают о своей "родине" и решают, что им надо бы вернуться, но не с пустыми руками, а с той землей, куда были переселены они или их предки, взамен уничтоженного местного населения.

Они считают, что эта земля – трофей, который они по праву захватили, и теперь вполне могут считать своей собственностью. Ради этого они готовы воевать внутри приютившей их страны, но в пользу своей истинной родины. Что это? Вторжение или нет?

А теперь стоит посмотреть на то, как дело обстоит во Франции или Германии, где происходит примерно то же самое. Растет количество населения, которое не собирается становиться немцами или французами сверх того, чтобы получать пособия или другую социалку. Они с ненавистью смотрят на местных, с презрением учат местный язык и ждут момента, когда можно будет взять в руки оружие и сделать здесь филиал своей африканской или арабской родины. Скажем прямо, "плавильный котел" в Европе работает очень слабо, и тот же самый Марсель, при направленных и выверенных движениях, легко превратится в Луганск или Донецк.

Все отличие нашей и французской ситуации в том, что РФ подняла свое бывшее население на войну, дала денег и оружия, а у французов этого пока нет. Но есть подозрение, что люди Пригожина не зря осваивают Африку и Ближний Восток, подбирая ключи к европейским странам. Действует Москва не спеша, как опытный домушник, но первая стадия уже прошла, и количество тех, кто завтра может взять в руки оружие – увеличивается все больше и больше.

Так, в немецкой прессе имеются постоянные рубрики о борьбе с арабскими кланами. На днях полиция отчиталась о том, что ей удалось захватить и депортировать в Ливан такого себе Ибрагима Мири, возглавлявшего две с половиной тысячи боевкиов-байкеров ливанцев, известных жестокими схватками с полицией. Пресса пишет о депортации Мири как о доблестном достижении, а тем временем, количество беженцев растет, и группировки никуда не деваются, просто меняют свои формы.

В общем, так выглядит сонная и импотентная Западная Европа. На Востоке же пример Украины оказался аналогом лекарства, и там задумались над тем, что делать, если "гибридная война" начнется у них. Ведь НАТО включает свою пятую статью при внешнем вторжении, а Путин и сейчас говорит, что его войск в Украине нет, их может точно так же "не быть" в Балтии или Польше, например.

В связи с этим, Штаты, Польша и Эстония начали программу подготовки добровольцев методам противодействия гибридной войне. Так, подразделения спецназа армии США и национальной гвардии штата Вирджиня, развернули программу "Ridge Runner", в ходе которой проходят подготовку добровольцы из этих двух стран. Они прибывают на соответствующие военные базы в штате Вирджиния, где проходят полный цикл занятий по тактике, огневой и саперной подготовке для того, чтобы иметь все навыки для борьбы с не регулярными силами противника. Кроме того, там преподаются дисциплины, позволяющие взаимодействовать с войсками США в качестве передовых или диверсионных отрядов для замедления продвижения регулярных сил противника.

Само наличие этой программы и ее направленность против конкретного противника, говорит об осознании степени угрозы, исходящей от лепрозория. Но у нас это уже стало не актуально? Теперь все с телефона решается? Вот только интересно, что же это такое, это все?

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